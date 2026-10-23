Sócios do Vasco aprovam transferência da SAF para Lamacchia

Os sócios estatutários do Vasco aprovaram nesta sexta-feira (23), em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a proposta da Almirante Participações S.A., empresa de Marcos Lamacchia, para a compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Ao todo, 7.195 sócios estavam aptos a participar da votação. 5160 votaram, sendo 4675 a favor da transferência e 437 contra, com abstenção de 48 votos. A aprovação foi com 90,60% dos votos.

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Os associados também aprovaram a alteração do Estatuto Social do Vasco para reduzir de 20% para 10% a participação mínima do clube associativo na SAF. A mudança permite que o Cruz-Maltino avance com a proposta de venda de 90% das ações para Lamacchia. Nesse quesito, 5400 sócios votaram, sendo 4852 favoráveis à alteração e 479 contrários, além de 69 abstenções. A aprovação foi com 89,95% dos votos.

Com a aprovação dos associados, o processo avança para as próximas etapas, mas ainda há questões regulatórias a serem resolvidas antes da conclusão do negócio. Entre elas, estão as análises da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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Transferência da SAF do Vasco foi aprovada pelos sócios em AGE (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Vasco promete cumprir exigências legais

Ainda na manhã desta sexta-feira (23) em entrevista ao Lance!, o presidente da Assembleia Geral, Alan Belaciano, comentou a tramitação do negócio e reforçou que o clube pretende conduzir o processo dentro das normas legais.

— A gente vai cumprir todos os trâmites, sem pressa, dentro da lei, com transparência, com diálogo. Tudo o que for solicitado, o Vasco vai continuar esclarecendo, sem nenhum problema. A gente tem certeza de que vai dar tudo certo. Em breve, a gente vai fechar esse caixão e se preocupar com as alegrias — declarou.

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