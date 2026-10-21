Cria do Vasco dá show nos Emirados e projeta mata-mata decisivo
Atacante ex-Vasco acumula assistências no Shabab Al-Ahli e foca em reencontro
Revelado nas categorias de base do Vasco, o atacante Juan Bezerra vem construindo um início animador com a camisa do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Contratado na última janela de transferências, o jogador de 23 anos já acumula duas assistências nas suas três primeiras partidas pelo clube de Dubai, entrando ao longo dos confrontos.
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O passe para gol mais recente aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ain, pela UAE Pro League. Acionado ainda no primeiro tempo após a lesão de Reza Ghandipour, o brasileiro fez grande jogada pela direita e serviu o compatriota Kauan Santos para decretar o triunfo no clássico.
— Estou muito feliz com esse começo no Shabab Al-Ahli. Cheguei há pouco tempo e estou trabalhando bastante para aproveitar cada oportunidade que o treinador me dá. Fico feliz por já ter conseguido contribuir com duas assistências, mas quero evoluir ainda mais e conquistar uma sequência de jogos — celebrou o atacante.
Novo reencontro valendo vaga nas quartas
Curiosamente, o próximo desafio do Shabab Al-Ahli será diante do próprio Al-Ain nesta quinta-feira (22), às 13h (de Brasília). Desta vez, o confronto é pelas oitavas de final da Copa do Presidente, principal torneio eliminatório local. Maior campeão da história da competição, com 11 troféus, o clube de Dubai busca a 12ª taça.
— Sabemos da importância desse jogo contra o Al-Ain, ainda mais por ser um clássico e valer a classificação. São partidas que exigem concentração máxima e muita entrega do início ao fim. Confiamos no nosso potencial para buscar a vitória e seguir sonhando com o título — concluiu Juan.
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