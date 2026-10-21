O goleiro Léo Jardim já salvou o Vasco em muitos jogos. Com defesas difíceis e atuações decisivas, o goleiro conquistou a confiança da torcida e se tornou uma das peças mais importantes da equipe nos últimos anos, tanto no campo quanto na liderança do vestiário. Mas, assim como construiu uma imagem de segurança embaixo das traves, também passou a carregar o peso de falhas que marcaram partidas importantes. A eliminação diante do Boca Juniors é mais um capítulo dessa relação de contrastes.

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No Maracanã, o camisa 1 terminou a noite como um dos principais personagens da despedida vascaína da competição. Aos 43 minutos do segundo tempo, Paredes arriscou de fora da área, com um chute forte direcionado ao meio do gol. Léo Jardim não conseguiu evitar que a bola entrasse, e o lance acabou tendo um peso enorme no desfecho do confronto. Para uma torcida que ainda alimentava a esperança de uma classificação, a falha transformou o goleiro, antes tantas vezes celebrado, em alvo de críticas.

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O futebol costuma ser implacável com quem ocupa a posição. Um atacante pode desperdiçar oportunidades durante toda a partida e decidir no último lance. Um goleiro, por outro lado, pode passar 89 minutos fazendo boas defesas e ter sua atuação resumida a um único erro. Com Léo Jardim, essa lógica ganha força justamente porque o vascaíno conhece o outro lado dessa história: já foi o responsável direto por manter o time vivo em jogos nos quais a equipe encontrava dificuldades para controlar os adversários.

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É nesse contexto que a análise sobre o goleiro precisa ir além do lance contra o Boca. A falha foi evidente e aconteceu em um momento decisivo, mas não apaga o histórico de contribuições do jogador. Da mesma forma, as defesas importantes acumuladas ao longo de sua passagem pelo clube não tornam seus erros menos relevantes. As duas coisas fazem parte da avaliação de um goleiro que assumiu papel central no Vasco.

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A questão é que algumas falhas ganham uma dimensão maior quando acontecem em partidas eliminatórias ou decisões. A lembrança da final da Copa do Brasil do ano passado, contra o Corinthians, voltou a aparecer nas discussões entre torcedores. Na ocasião, as críticas ao goleiro foram até mais brandas do que as que enfrenta agora. Ainda assim, são episódios que permanecem na memória da torcida e voltam à tona a cada nova falha, especialmente quando acontecem em um momento decisivo.

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Após a eliminação, o técnico Pedro Emanuel fez questão de respaldar o goleiro. Reconheceu que Léo Jardim poderia ter feito mais no gol de Paredes, mas destacou tudo o que o goleiro já entregou ao clube e confirmou sua presença na equipe no próximo sábado (24), contra o Corinthians.

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- Sofremos um gol aos 88 minutos, em que Léo poderia fazer mais. Estamos aqui para apoiar. Já nos salvou muitas vezes. Não vou abandonar o Léo, e digo que é quem vai jogar no sábado. Isso faz parte do jogo. Protegemos uns aos outros. Ele é um grande profissional, um grande homem, um dos capitães da equipe, uma referência que tem correspondido. Junto com o Léo, temos todos os outros que cometeram erros e tiveram força de dar a volta e mostrar uma segunda fase em que poderíamos ter feito um resultado épico, com uma remontada.

O goleiro Leo Jardim do Vasco no triunfo sobre o Boca (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

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A postura do treinador faz sentido dentro de um elenco que precisa reagir rapidamente. Isolar Léo Jardim como único responsável seria ignorar o conjunto da atuação vascaína.

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Léo Jardim tem crédito com a torcida, mas crédito não é imunidade. O goleiro já demonstrou inúmeras vezes sua capacidade de decidir partidas a favor do Vasco. Agora, diante de mais uma falha em um momento de grande pressão, terá de reencontrar a segurança que o transformou em referência da equipe.

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