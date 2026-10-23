Venda da SAF do Vasco: veja os próximos passos após aprovação dos sócios
Negociação com Marcos Lamacchia ainda depende de análises de órgãos reguladores
Os sócios estatutários do Vasco aprovaram nesta sexta-feira (23) a venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a Almirante Participações S.A, empresa de Marcos Lamacchia. Com o aval dos associados, o processo avança, mas ainda há etapas a serem cumpridas fora do clube antes de o empresário assumir o controle do futebol cruz-maltino.
O primeiro passo foi a aprovação da proposta de aquisição e da alteração do Estatuto Social do clube, que reduz de 20% para 10% a participação mínima da associação na SAF. Com as duas medidas aprovadas, a negociação pode seguir para as etapas regulatórias e administrativas necessárias à conclusão do negócio.
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Anresf e Cade analisam a operação
Um dos pontos pendentes envolve a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), que investiga um possível conflito de interesses relacionado à ligação familiar entre Lamacchia e Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O empresário é enteado da dirigente.
A agência ainda não apresentou um parecer definitivo sobre o caso. Enquanto a análise estiver em andamento, o Vasco precisará observar as determinações do órgão, que já proibiu relações comerciais entre o clube, o Palmeiras e a Crefipar, conglomerado financeiro ligado a Leila Pereira.
Outra frente de análise está no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que instaurou um procedimento para investigar um possível ato de concentração envolvendo a SAF vascaína. O órgão avalia se as operações relacionadas à UPI Equity e à Almirante Participações podem alterar o controle ou a estrutura de poder no mercado.
As duas análises fazem parte dos pontos que ainda precisam ser acompanhados pelo clube. O Vasco já sinalizou que pretende atender às exigências legais e administrativas apresentadas pelos órgãos competentes.
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