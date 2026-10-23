Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Venda da SAF do Vasco: veja os próximos passos após aprovação dos sócios

Negociação com Marcos Lamacchia ainda depende de análises de órgãos reguladores

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 23:00
Favorite o Lance! no Google
Marcos Lamacchia ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro
Marcos Lamacchia e Mario Junqueira, da Almirantes ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro (Foto: Reprodução)

Os sócios estatutários do Vasco aprovaram nesta sexta-feira (23) a venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a Almirante Participações S.A, empresa de Marcos Lamacchia. Com o aval dos associados, o processo avança, mas ainda há etapas a serem cumpridas fora do clube antes de o empresário assumir o controle do futebol cruz-maltino.

O primeiro passo foi a aprovação da proposta de aquisição e da alteração do Estatuto Social do clube, que reduz de 20% para 10% a participação mínima da associação na SAF. Com as duas medidas aprovadas, a negociação pode seguir para as etapas regulatórias e administrativas necessárias à conclusão do negócio.

continua após a publicidade
Marcos Lamacchia, candidato a novo investidor da SAF do Vasco, antes da partida contra o Cruzeiro, em São Januário
Marcos Lamacchia antes da partida contra o Cruzeiro, em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Anresf e Cade analisam a operação

Um dos pontos pendentes envolve a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), que investiga um possível conflito de interesses relacionado à ligação familiar entre Lamacchia e Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O empresário é enteado da dirigente.

A agência ainda não apresentou um parecer definitivo sobre o caso. Enquanto a análise estiver em andamento, o Vasco precisará observar as determinações do órgão, que já proibiu relações comerciais entre o clube, o Palmeiras e a Crefipar, conglomerado financeiro ligado a Leila Pereira.

continua após a publicidade

Outra frente de análise está no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que instaurou um procedimento para investigar um possível ato de concentração envolvendo a SAF vascaína. O órgão avalia se as operações relacionadas à UPI Equity e à Almirante Participações podem alterar o controle ou a estrutura de poder no mercado.

As duas análises fazem parte dos pontos que ainda precisam ser acompanhados pelo clube. O Vasco já sinalizou que pretende atender às exigências legais e administrativas apresentadas pelos órgãos competentes.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedrinho, ex-Jogador do Vasco, Fala em Evento de Venda.

Vasco

Pedrinho, presidente do Vasco, fala após transferência da SAF: 'Maior potencial no Brasil'

Há 2 horas
Marcos Lamacchia, candidato a novo investidor da SAF do Vasco, antes da partida contra o Cruzeiro, em São Januário

Vasco

Sócios do Vasco aprovam transferência da SAF para Lamacchia

Há 2 horas
Brasileirão Série A 2026 - Vasco x Corinthians

Onde Assistir

Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Há 6 horas
Alan Vasco, em entrevista, blazer preto, com microfone; fundo com pranchas de surf armazenadas.

Vasco

Belaciano classifica votação da SAF do Vasco como etapa mais importante, mas alerta para trâmites restantes

Há 9 horas
Cariocas eliminados competições sul-americanas

Futebol Nacional

Três quedas em três dias: o prejuízo de Vasco, Flamengo e Fluminense

Há 17 horas
Marcos Lamacchia no gramado de São Januário antes de Vasco x Cruzeiro

Vasco

Sócios do Vasco votam proposta de Lamacchia pela SAF nesta sexta-feira

Há 17 horas
Mais LANCE!
Carlos Patetuci, técnico da Seleção Sub-17

Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

Cadeiras do Maracanã quebradas após Vasco x Boca

Maracanã tem prejuízo superior a R$ 300 mil após depredação em Vasco x Boca Juniors

Torcedor do Vasco da Gama acena no estádio durante partida.

Vasco realiza sonho de torcedor assaltado na Argentina antes de jogo contra o Boca Juniors

Alan Lescano em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Como o Vasco reage após eliminações? Retrospecto recente mostra desempenho equilibrado

Visão de jogo: cria do Vasco, Juan Bezerra soma duas assistências em três jogos pelo Shabab Al-Ahli (Foto: Divulgação)

Cria do Vasco dá show nos Emirados e projeta mata-mata decisivo

Jogadores de Flamengo e Vasco

Torcida do Flamengo reage à escolha de estádio contra o Vasco: 'Obrigado'

Felipe Melo é sincero sobre a disputa em carreira de Lionel Messi e Lamine Yamal.

Felipe Melo detona eliminação do Vasco e dispara: 'Faltou colhão'

O goleiro Leo Jardim gesticula na queda do Vasco para o Boca

Entre defesas salvadoras e falhas decisivas, Léo Jardim vira centro de debate no Vasco

Estádio Nilton Santos

Contrato assinado por Textor permite Vasco x Flamengo no Nilton Santos, casa do Botafogo

Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana

Marino tem sua melhor atuação pelo Vasco em noite de eliminação

Camisa Atlético-MG

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Ledio Carmona, cometarista da Globo

Ledio Carmona faz discurso após eliminação do Vasco para o Boca: 'Naufragou'

Paredes em campo na partida entre Vasco e Boca Juniors

No sacrifício e no talento: Paredes vira herói do Boca e carrasco do Vasco