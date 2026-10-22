Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

O técnico Carlos Eduardo Patetuci anunciou nesta quinta-feira (22) a convocação da Seleção Brasileira Sub-17 para a Copa do Mundo da categoria, no Catar, que será disputada de 19 de novembro e 13 de dezembro. O Brasil está no Grupo I ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica.

A Seleção fará sua estreia no dia 21 de novembro, diante dos irlandeses. Carlos Eduardo Patetuci explicou a formação do grupo e mostrou confiança em um bom desempenho na competição.

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— Nosso principal critério foi a performance dos atletas, tanto nos clubes, ao longo do ano, nas competições que disputaram, quanto nos períodos em que estiveram com a Seleção Brasileira, durante os treinamentos e amistosos. Buscamos convocar os jogadores que estão apresentando o melhor desempenho neste momento. A Copa do Mundo é uma competição curta, de alta exigência, e precisamos chegar com atletas preparados para aproveitar essa oportunidade — disse o técnico da Seleção Brasileira Sub-17.

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A apresentação do grupo foi marcada para o dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para a fase final da preparação de olho na Copa do Mundo. O embarque rumo ao Catar será no dia 14.

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Veja os 21 convocados da Seleção Sub-17 para a Copa:

Goleiros

Arthur do Vale — Santos

Arthur Sehn — Athletico-PR

Gabriel Werneck — Flamengo

Laterais

Marcos Pesseti — Athletico-PR

Samuel Almeida — Atlético-MG

Richard Wendel — Fluminense

Zagueiros

Breno Sales — Vasco da Gama

Daniel Silva — Flamengo

David Brendo — Grêmio

Iago Machado — Corinthians

Meio-campistas

Andrey Oliveira — Fluminense

Eduardo Conceição — Palmeiras

Eduardo Pape — Cruzeiro

Leonardo Cerci — Athletico Paranaense

Lucca Caramico — Corinthians

Atacantes

João França — Palmeiras

João Vitor — Flamengo

Kauê Furquim — Bahia

Lucas Emanuel — Botafogo

Riquelme Henrique — Atlético-MG

Rodrigo Junior — Vasco da Gama

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