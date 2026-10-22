Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista
Brasil está no Grupo I ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica
O técnico Carlos Eduardo Patetuci anunciou nesta quinta-feira (22) a convocação da Seleção Brasileira Sub-17 para a Copa do Mundo da categoria, no Catar, que será disputada de 19 de novembro e 13 de dezembro. O Brasil está no Grupo I ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica.
A Seleção fará sua estreia no dia 21 de novembro, diante dos irlandeses. Carlos Eduardo Patetuci explicou a formação do grupo e mostrou confiança em um bom desempenho na competição.
— Nosso principal critério foi a performance dos atletas, tanto nos clubes, ao longo do ano, nas competições que disputaram, quanto nos períodos em que estiveram com a Seleção Brasileira, durante os treinamentos e amistosos. Buscamos convocar os jogadores que estão apresentando o melhor desempenho neste momento. A Copa do Mundo é uma competição curta, de alta exigência, e precisamos chegar com atletas preparados para aproveitar essa oportunidade — disse o técnico da Seleção Brasileira Sub-17.
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A apresentação do grupo foi marcada para o dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para a fase final da preparação de olho na Copa do Mundo. O embarque rumo ao Catar será no dia 14.
Veja os 21 convocados da Seleção Sub-17 para a Copa:
Goleiros
Arthur do Vale — Santos
Arthur Sehn — Athletico-PR
Gabriel Werneck — Flamengo
Laterais
Marcos Pesseti — Athletico-PR
Samuel Almeida — Atlético-MG
Richard Wendel — Fluminense
Zagueiros
Breno Sales — Vasco da Gama
Daniel Silva — Flamengo
David Brendo — Grêmio
Iago Machado — Corinthians
Meio-campistas
Andrey Oliveira — Fluminense
Eduardo Conceição — Palmeiras
Eduardo Pape — Cruzeiro
Leonardo Cerci — Athletico Paranaense
Lucca Caramico — Corinthians
Atacantes
João França — Palmeiras
João Vitor — Flamengo
Kauê Furquim — Bahia
Lucas Emanuel — Botafogo
Riquelme Henrique — Atlético-MG
Rodrigo Junior — Vasco da Gama
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