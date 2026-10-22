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Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

Brasil está no Grupo I ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 16:19
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Carlos Patetuci, técnico da Seleção Sub-17
Carlos Patetuci, técnico da Seleção Sub-17 (Foto: Joilson Marconne / CBF)

O técnico Carlos Eduardo Patetuci anunciou nesta quinta-feira (22) a convocação da Seleção Brasileira Sub-17 para a Copa do Mundo da categoria, no Catar, que será disputada de 19 de novembro e 13 de dezembro. O Brasil está no Grupo I ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica.

A Seleção fará sua estreia no dia 21 de novembro, diante dos irlandeses. Carlos Eduardo Patetuci explicou a formação do grupo e mostrou confiança em um bom desempenho na competição.

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— Nosso principal critério foi a performance dos atletas, tanto nos clubes, ao longo do ano, nas competições que disputaram, quanto nos períodos em que estiveram com a Seleção Brasileira, durante os treinamentos e amistosos. Buscamos convocar os jogadores que estão apresentando o melhor desempenho neste momento. A Copa do Mundo é uma competição curta, de alta exigência, e precisamos chegar com atletas preparados para aproveitar essa oportunidade — disse o técnico da Seleção Brasileira Sub-17.

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A apresentação do grupo foi marcada para o dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para a fase final da preparação de olho na Copa do Mundo. O embarque rumo ao Catar será no dia 14.

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Veja os 21 convocados da Seleção Sub-17 para a Copa:

Goleiros

Arthur do Vale — Santos
Arthur Sehn — Athletico-PR
Gabriel Werneck — Flamengo

Laterais

Marcos Pesseti — Athletico-PR
Samuel Almeida — Atlético-MG
Richard Wendel — Fluminense

Zagueiros

Breno Sales — Vasco da Gama
Daniel Silva — Flamengo
David Brendo — Grêmio
Iago Machado — Corinthians

Meio-campistas

Andrey Oliveira — Fluminense
Eduardo Conceição — Palmeiras
Eduardo Pape — Cruzeiro
Leonardo Cerci — Athletico Paranaense
Lucca Caramico — Corinthians

Atacantes

João França — Palmeiras
João Vitor — Flamengo
Kauê Furquim — Bahia
Lucas Emanuel — Botafogo
Riquelme Henrique — Atlético-MG
Rodrigo Junior — Vasco da Gama

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Seleção Brasileira Sub-20 treinará na Granja Comary (Foto: Divulgação/CBF)
Seleção Brasileira Sub-17 treinará na Granja Comary (Foto: Divulgação/CBF)
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