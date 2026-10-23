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Belaciano classifica votação da SAF do Vasco como etapa mais importante, mas alerta para trâmites restantes

Presidente da Assembleia Geral do Vasco destaca participação dos sócios na decisão sobre a venda de 90%

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 13:30
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Alan Vasco, em entrevista, blazer preto, com microfone; fundo com pranchas de surf armazenadas.
Foto: Pedro Cobalea/Lance!

A votação dos sócios do Vasco sobre a venda de 90% da SAF para Marcos Lamacchia representa a etapa mais importante do processo até o momento, mas não encerra os procedimentos necessários para a conclusão do negócio. A avaliação é de Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral do clube (AGE), que concedeu uma entrevista ao Lance! nesta sexta-feira (23), durante a votação na Sede Náutica da Lagoa.

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O dirigente destacou o peso da decisão dos associados, que também vão deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para reduzir de 20% para 10% a participação mínima do clube associativo na SAF. Segundo Belaciano, a votação encerra o processo administrativo dentro dos poderes do Vasco, mas ainda será necessário cumprir exigências externas e finalizar os trâmites societários para formalizar a operação.

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— Hoje é uma etapa muito importante. Na minha convicção, a mais importante, que é a opinião do sócio. Mas a gente continua ainda com o processo pós-votação. Então, a gente termina hoje o processo administrativo nos poderes do clube, com o sócio dando a palavra final — afirmou.

Vasco ainda precisa cumprir exigências de órgãos fiscalizadores

Apesar da decisão dos associados, a conclusão da venda depende de outras etapas. Belaciano citou a necessidade de prestar esclarecimentos à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), ligada à CBF, e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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O presidente da AGE afirmou que o Vasco pretende cumprir todas as exigências legais e administrativas antes de concluir o processo.

— A gente vai cumprir todos os trâmites, sem pressa, dentro da lei, com transparência, com diálogo. Tudo o que for solicitado, o Vasco vai continuar esclarecendo, sem nenhum problema. A gente tem certeza que vai dar tudo certo. Em breve, a gente vai fechar esse caixão e se preocupar com as alegrias — declarou.

Durante a entrevista, o dirigente também relacionou a votação ao processo de reconstrução institucional conduzido pela gestão do presidente Pedrinho. Belaciano relembrou o período de disputas com o antigo investidor, a 777 Partners, e a recuperação judicial do clube.

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Na avaliação do presidente da AGE, a negociação passou por diferentes instâncias de fiscalização e pelos órgãos internos do Vasco antes de chegar à decisão dos associados.

— O Vasco ainda tem uma história de luta, uma história de reconstrução, de batalhas. E hoje acho que é um dia marcante, significativo para uma nova etapa da nossa vida, uma etapa de reconstrução. O presidente Pedrinho há praticamente três anos vem fazendo um trabalho árduo de reconstrução — disse.

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Belaciano também ressaltou a participação dos órgãos fiscalizadores e das instâncias responsáveis por acompanhar os procedimentos do clube, defendendo a transparência da negociação.

— Fizemos aí o movimento da recuperação judicial. Passamos por todos os órgãos fiscalizadores: Ministério Público, administrador judicial, a própria juíza da recuperação judicial, Watchdog, Gatekeeper, CBF, ANRESF. Então, um processo com lisura, com transparência, com muito diálogo — afirmou.

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O dirigente ainda destacou a aprovação do contrato pelo Conselho Deliberativo antes de a proposta chegar à Assembleia Geral. No último dia 6 de outubro, os conselheiros aprovaram a operação, que agora depende da manifestação dos sócios nesta última etapa interna.

— O Conselho Deliberativo aprovou em massa esse contrato. E agora, obviamente, vem o voto mais importante: Assembleia Geral, o voto do sócio. Para mim, é soberano, e eu tenho convicção de que vai dar tudo certo. A nossa expectativa é muito alta — declarou.

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Dirigente projeta nova etapa e destaca participação dos sócios

Além dos aspectos administrativos, Belaciano demonstrou expectativa de que a conclusão do processo permita ao Vasco concentrar mais atenção nos objetivos esportivos. O dirigente associou a possível entrada do novo investidor à perspectiva de superar um período marcado por dívidas e disputas institucionais.

— Acho que esse é um marco para a história do clube, para que daqui para frente a gente só pense nas vitórias, só pense nas conquistas e vire essa página de dívidas, de brigas, de passado. E olhe para frente pensando: o que a gente vai ganhar esse ano? Acho que esse é o recado — afirmou.

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