Fábio Carille comandará o Vasco pela primeira vez em São Januário. O palco da partida contra a Portuguesa já marcou a vida do técnico cruz-maltino, que ficou impressionado com a força da torcida na Colina Histórica.

Em jogo válido pela Libertadores, em 2012, Carille compareceu em São Januário para assistir à partida entre Vasco e Lanús, pelas oitavas de final da competição. O técnico cruz-maltino era observador do Corinthians.

Quando foi apresentado pelo Vasco, Carille expôs como foi a experiência em São Januário. Nas palavras do técnico, "o peso e paixão da torcida pelo clube" marcaram a memória.

- O que eu mais me recordo foi 2012. Vim aqui, ninguém me conhecia ainda, vim à paisana para assistir Vasco e Lanús como observador do Corinthians pela Libertadores, que era o próximo confronto, e fiquei ali no meio da torcida quietinho. Bandeira passando em cima pra lá e pra cá, aquela gritaria, aquele apoio. Então é algo que eu não tenho como esquecer porque foi marcante, o peso dessa torcida, a paixão dessa torcida pelo clube - disse Carille, que também já enfrentou o Vasco quando foi jogador:

- Já tive o prazer de vir aqui e jogar algumas vezes contra (o Vasco) como atleta. Lembro bem de um ano em que o Vasco tinha uma seleção. Perdemos de 4 a 1 aqui pelo Brasileiro de 97, eu era o lateral esquerdo do Paraná Clube.

Paulinho abriu o caminho para a vitória sobre o Madureira (Foto: Antonio Pereira/AGIF)

Após a vitória sobre o Madureira, na 4ª rodada do Campeonato Carioca, Carille contou que está ansioso para comandar a equipe em São Januário, da mesma forma que na estreia. O jogo também será marcado pelo primeiro confronto do time principal, em 2025, na Colina Histórica.

- Teve a ansiedade, aquele friozinho na barriga de fazer o primeiro jogo como técnico do Vasco. Agora, pra domingo, com certeza também de fazer o primeiro jogo dentro de São Januário como técnico do Vasco. Estou muito feliz. Um clube muito gostoso de trabalhar, que é muito acolhedor. Me senti em casa desde o primeiro dia - disse o técnico.

Vasco e Portuguesa se enfrentam neste domingo (26), às 21h, em São Januário. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.

