Flamengo x Vasco: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Super 8

Clássico dos milhões no basquete! Flamengo e Vasco se enfrentam, neste domingo (26), em confronto válido pelas quartas de final da Copa Super 8. A partida será realizada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A bola sobe às 11h (de Brasília) e a transmissão ficará por conta do Sportv 2.

continua após a publicidade

➡️‘Formador de MVP’? NBA busca criar nova liga independente na Europa; entenda

O jogo entre os times cariocas marcará a estreia de ambos na Copa Super 8. Esta será a sétima edição do torneio de inter-temporada do NBB, que reúne os oito mais bem colocados do primeiro turno da liga. Além de Flamengo e Vasco, a competição ainda terá Minas Tênis Clube, Sesi Franca, Brasília, União Corinthians, São Paulo e Pinheiros. O título ainda garante uma vaga direta na Champions das Américas (BCLA).

Atual campeão da Copa, o Flamengo entra em quadra como o vice-líder do NBB neste momento. Além disso, o Rubro-Negro busca o quarto título da competição para se isolar ainda mais como o maior vencedor. Por outro lado, o Vasco ainda quer seu primeiro troféu do torneio.

continua após a publicidade

Como chegam Flamengo e Vasco para o jogo da Copa Super 8?

Os dois times vivem momentos parecidos na temporada. O retrospecto recente do Flamengo conta com três vitórias nos últimos cinco jogos e representa um período de oscilação do clube. A situação do Vasco não é muito diferente. Já o Cruz-Maltino venceu duas das últimas cinco partidas que disputou e ocupa a 5ª colocação do NBB.

Flamengo e Vasco fizeram a partida de abertura da nova temporada do NBB (Foto: Gilvan Souza/Flamengo)

O vencedor do clássico irá encarar quem passar da partida entre Franca e Pinheiros, que acontecerá no mesmo dia. O regulamento da competição prevê que todos os confrontos serão decididos em jogo único na casa do time com melhor campanha.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha técnica✅

🏀Flamengo x R10 Score Vasco da Gama

Copa Super 8 - quartas de final

📆Data e hora: domingo (26), às 11h (de Brasília)

🏟️Local: Ginásio do Maracanãzinho (RJ)

📺Transmissão: Sportv 2