Jornalista comenta aproveitamento de Coutinho no Vasco: ‘Tem que entregar mais’

O meia Philippe Coutinho realizou sua estreia na temporada de 2025 pelo Vasco na última quinta-feira (23), na vitória por 2 a 0, contra o Madureira, pelo Carioca, na Arena da Amazônia. Após a participação de 77 minutos, o jogador recebeu criticas do jornalista Celson Unzelte, da ESPN, que apontou a necessidade dele de entregar melhores resultados em campo.

Durante a participação na vitória sob o Madureira o camisa 11 teve uma atuação apagada, não participando dos lances de gols. Para o comunicador, Coutinho entrega menos do que o esperado em campo. Unzelte chegou a ponderar questões do calendário brasileiro como algo prejudicial ao atleta, mas não poupou palavras para criticá-lo referente a pouca minutagem em campo.

- O Coutinho vai ter que chegar em um momento que ele vai ter que entregar mais minutos em campo. Ele não veio para isso (jogar pouco). Não é para ele jogar todos os jogos do longo calendário do futebol brasileiro, mas um pouco mais do que ele está fazendo, até pela idade dele, tinha que entregar mais. Se não, começam a falar que ele não aguenta, então vai para outra profissão. Até o momento, ele entregou pouco pela expectativa - disse o jornalista.

Jornalista Celso Unzelte criticou desempenho de Philippe Coutinho no Vasco (Foto: Reprodução)

Coutinho no Vasco

O meia retornou ao clube carioca em julho de 2024, após perder espaço no Aston Villa, da Inglaterra. Desde a chegada, o atleta disputou apenas 18 jogos pelo Cruz-Maltino, não tendo grande destaque dentro de campo. Ele marcou apenas três gols e deu uma assisitência.

A temporada de 2025 será a primeira completa de Coutinho com o Vasco desde o retorno. Com uma preparação desde a pré-temporada com o clube, as expectavivas em cima do meia crescem. Além disso, ele também terá um novo treinador, Fábio Carille, que recentemente foi campeão da Série B do Brasileirão com o Santos.