Lucas Oliveira estreia pelo Vasco e deixa impressão positiva

Lucas Oliveira estreou com a camisa do Vasco na primeira partida do time principal. O zagueiro deixou uma boa impressão, apesar do adversário não ter um grau de dificuldade elevado na mesma proporção que os rivais.

A chegada de Lucas Oliveira foi cercada de desconfiança. Afinal, o zagueiro pouco entrou em campo no último ano e teve passagens apagadas pelo Valladolid, da Espanha, e Kyoto Sanga, do Japão.

A contratação de Lucas Oliveira foi chancelada por Carille. O técnico do Vasco já disse em mais de uma oportunidade que tentou a contratação do jogador quando comando o V-Varen Nagasaki, do Japão.

- Tchê Tchê enfrentei várias vezes. Oliveira tentei levar para o Japão. Acompanho os dois há muito tempo. Estão adaptados e têm tudo para fazer uma temporada maravilhosa. Quero falar do segundo gol, participação de três jogadores que vieram do banco, Payet, Maxime e Puma - disse Carille após a vitória sobre o Madureira.

Em termos numéricos, Lucas Oliveira colecionou bons números na estreia pelo Vasco. Dentro dos 90 minutos, o zagueiro acertou 97% dos passes, deu cinco cortes e interceptações, ganhou 80% dos duelos aéreos, além de cometer somente duas faltas.

Números de Lucas Oliveira na estreia pelo Vasco:

⚽ 90 minutos jogados

✅ 76 passes certos (97%)

🧠 2 passes longos (67%)

❌ 5 cortes

⛔ 5 interceptações

🚨 4 duelos aéreos ganhos (80%)

🚫 2 faltas cometidas

Lucas Oliveira foi titular na primeira partida pelo Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Na próxima rodada, o Vasco volta a campo para enfrentar a Portuguesa, às 21h de domingo (26), em São Januário. Esta será a primeira partida de Carille no comando do Cruz-Maltino na Colina Histórica.

