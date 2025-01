A estreia do elenco principal do Vasco ficou marcada pela redenção de um jogador que sofreu durante toda a temporada passada: Paulinho. O meia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito anterior (LCA) e perdeu praticamente todo o ano de 2024.

Paulinho abriu os caminhos da vitória do Vasco sobre o Madureira. Após mais de um ano, o meia voltou a balançar a rede. O último gol tinha sido contra o Bragantino, em dezembro de 2023.

A retomada de Paulinho começou quando o jogador foi relacionado dez meses depois e entrou nas partidas contra Atlético-MG e Cuiabá, pelo Brasileirão. O meia se reapresentou junto do elenco alternativo para iniciar a pré-temporada mais cedo. Além disso, entrou no segundo tempo do empate com o Bangu, na 2ª rodada do Campeonato Carioca.

Contra o Madureira, Paulinho foi titular e um dos melhores em campo pelo Vasco. O meia foi coroado com um gol e lembrou as grandes atuações que teve antes da lesão.

A presença de Paulinho foi fundamental para as ideias de Carille. O técnico do Vasco priorizou uma equipe que tivesse posse de bola. O meia esteve ao lado de Jair, Tchê Tchê, Coutinho e Alex Teixeira.

Paulinho ficou fora de quase toda temporada de 2024 (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

Emoção de Paulinho após marcar pelo Vasco

No intervalo, visivelmente emocionado, Paulinho relembrou o período de dez meses longe dos gramados. O jogador agradeceu a todos que participaram no processo de recuperação.

- Foi um momento de muita alegria e de muita gratidão. Foram dez meses de muita dificuldade para mim, acho que foi o momento mais difícil da minha carreira. Eu tive o apoio de todos os meus companheiros, da família, do departamento médico. Trabalho impecável, fisioterapia, todos os profissionais envolvidos, a galera da cozinha, todos de alguma forma me ajudaram. Fico muito feliz, dedico esse gol a Deus, primeiramente, e a minha família e a todos eles que me ajudaram.