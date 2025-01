Vasco e Portuguesa-RJ se enfrentam neste domingo, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h (de Brasília), e as equipes entram em campo em São Januário. O confronto será transmitido pelA Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view), Canal GOAT (streaming) e VascoTV (Youtube). ▶️Clique para assistir no Premiere.

Quinto colocado na tabela de classificação do Carioca com 6 pontos conquistados, o Vasco chega embalado por uma importante vitória em cima do Madureira, na noite da última quinta-feira. A equipe acumula três empates e uma vitória, sem ter perdido um jogo do estadual.

Na 4ª posição, a Portuguesa-RJ tem o mesmo número de pontos que o adversário, porém tem duas vitórias e duas derrotas. A equipe chega para o duelo contra o Vasco após ser derrotada, em casa, pelo Fluminense por 3 a 1.

ANÁLISE: Carille entrega o que prometeu no primeiro desafio pelo Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PORTUGUESA-RJ

5ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 26 de janeiro de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: ainda não definido

📺 VAR: Philip Georg Bennett



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho e Tchê Tchê; Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti.

PORTUGUESA-RJ (Técnico: Cauan de Almeida)

Bruno; Lucas Mota, Thomás Kayck, Ian Carlo, Iran, Marcus Vinícius; Wellington Cézar, Romarinho, Anderson Rosa; Joãozinho, Hélio Paraíba.

