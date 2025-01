O Vasco encara o Boavista neste domingo (19) e este será o "último desafio" da equipe alternativa, no Campeonato Carioca, antes de Carille e o elenco principal estrearem na temporada. A bola rola às 19h, no Estádio Eucyzão, em Bacaxá.

Apesar do Vasco estar sendo comandado por Ramon Lima, o time alternativo também contará com algumas peças do elenco principal. Isso faz parte do planejamento para dar minutagem e ritmo de jogo para alguns jogadores.

Daniel Fuzato, Jair, Jean David, Maxime Dominguez, Paulinho e Souza fizeram parte do grupo que enfrentou o Bangu. Para a partida contra o Boavista, além de Daniel Fuzato, Jean David, Maxime Dominguez e Souza, Hugo Moura Mateus Carvalho, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Sforza também devem estar entre relacionados.

No caso da lateral direita é em razão da ausência de Paulinho. O jogador, que é cria da base do Vasco, foi convocado para o Sul-Americano sub-20. Na meta vascaína, Daniel Fuzato será mantido como titular, tendo em vista que Pablo não se recuperou de uma lesão no dedo. Ainda há a expectativa de que Maxime Dominguez e Jean David também comecem a partida.

Por outro lado, Jair e Paulinho, que entraram no segundo tempo do empate com o Bangu, não devem ser relacionados. No planejamento estava previsto que a dupla não enfrentaria o Boavista.

O Vasco deve ir a campo com: Daniel Fuzato; Puma Rodríguez (PH), Souza, Luiz Gustavo, Victor Luís, Zé Gabriel, De Lucca, Maxime Domínguez (JP); Serginho, Jean David (Bruno Lopes) e GB.

Carille vai estrear na beira do campo contra o Madureira (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Quando o elenco principal do Vasco vai entrar em campo?

O elenco principal do Vasco vai a campo somente na 4ª rodada do Campeonato Carioca. A partida, que será na quinta-feira (23), em Manaus, também será marcada pela estreia do técnico Fábio Carille.