Perto de estrear no Vasco, Carille coleciona vitórias em jogos treino

O Vasco enfrentou o Casimiro de Abreu/Porto Real e Olaria durante a preparação do elenco principal para 2025. Sob o comando do técnico Fábio Carille, o Cruz-Maltino venceu os dois jogos treino.

Na goleada por 7 a 0 sobre o Casimiro de Abreu/Porto Real, o Vasco contou com dois reforços na equipe escalada inicialmente por Carille. Veja o time abaixo.

Vasco 7 x 0 Casimiro de Abreu/Porto Real

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

Gols: Vegetti (dois), Payet (dois), Jean David (dois) e Puma Rodríguez.

Já no segundo jogo-treino, o Cruz-Maltino venceu o Olaria por 3 a 1. Lucas Piton, Lucas Melim e Payet balaçaram a rede. Carille promoveu diversas alterações em relação ao time que goleou na primeira atividade.

Vasco 3 x 1 Olaria

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Tchê Tchê, Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

Gols: Lucas Piton, Melim e Payet.

Vasco venceu dois jogos treino sob o comando de Carille (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Antes do elenco principal entrar em campo, o Cruz-Maltino faz mais uma partida com o grupo alternativo neste domingo (19). O Cruz-Maltino enfrenta o Boavista no domingo (19), às 19h. A partida, que é válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, será no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá.