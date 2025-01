Boavista x Vasco: onde assistir, horário e prováveis esclações

No domingo (19), o Vasco enfrenta o Boavista pela terceira rodada do Campeonato Carioca, buscando sua primeira vitória na competição. O confronto está marcado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Rezende, em Saquarema, no Rio de Janeiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

O Boavista iniciou o campeonato com uma vitória surpreendente sobre o Flamengo por 2x1, mas foi derrotado pelo Maricá por 1x0 na rodada seguinte. Sob o comando do técnico Caio Zanardi, a equipe espera superar a pressão sobre o Vasco e alcançar um resultado positivo.

Do outro lado, o Vasco, que empatou com Nova Iguaçu e Bangu em seus dois primeiros jogos, contará com reforços do time principal, incluindo Paulinho, Jean David, Jair e Maxime Dominguez. Lyncon e Alegria, recém-chegados ao elenco após participações na Copinha, serão opções durante o jogo.

Boavista e Vasco se enfrentam neste domingo (19) (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Boavista e Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BOAVISTA x VASCO

TERCEIRA RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Elcyr Rezende, em Saquarema, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOAVISTA: Luiz, Ricardo, Caran, Xandão, Mascarenhas, Marthã, Mateus, Caetano, Matheus Alessandro, Vitor e Raí. Técnico: Caio Zanardi

VASCO: Luiz, Ricardo, Caran, Xandão, Mascarenhas, Marthã, Mateus, Caetano, Matheus Alessandro, Vitor e Raí. Técnico: Ramon Lima