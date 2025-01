Por onde anda Leandro Amaral, ex-Vasco e São Paulo?

Leandro Amaral foi um dos atacantes mais respeitados no futebol brasileiro nos anos 2000, deixando sua marca em grandes clubes e conquistando o carinho das torcidas por onde passou. Reconhecido por sua habilidade, velocidade e faro de gol, o jogador viveu momentos expressivos em times como Vasco da Gama, São Paulo, Portuguesa e Fluminense. Apesar de ter encerrado sua trajetória nos gramados, Leandro Amaral continua sendo lembrado como um atacante decisivo em sua geração. O Lance! te conta por onde anda Leandro Amaral.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A trajetória do atacante

Leandro Henrique do Amaral nasceu em 6 de agosto de 1977, no Rio de Janeiro. Sua carreira começou na Portuguesa, onde estreou no futebol profissional em 1996. Durante os anos que esteve na Lusa, ajudou o time a alcançar bons resultados, incluindo a memorável campanha no Campeonato Brasileiro de 1996, quando a Portuguesa chegou à final contra o Grêmio.

Em 2000, o atacante teve sua primeira experiência no futebol internacional, defendendo a Fiorentina, da Itália. No entanto, sua passagem pelo futebol europeu foi breve, e ele retornou ao Brasil, onde vestiu a camisa de grandes clubes como Grêmio, São Paulo, Palmeiras e Corinthians.

continua após a publicidade

Foi no Vasco da Gama, em 2006, que Leandro Amaral viveu o auge de sua carreira. Atuando pelo time carioca, ele se destacou como um dos melhores atacantes do país, sendo artilheiro e peça-chave em diversas partidas. Após uma breve passagem pelo Fluminense em 2008, Leandro retornou ao Vasco, onde continuou sua trajetória de sucesso.

O fim de sua carreira foi marcado por passagens mais curtas por equipes como Flamengo, antes de se afastar definitivamente dos gramados.

Clubes da carreira de Leandro Amaral

1996–2000: Portuguesa

2000–2001: Fiorentina (Itália)

2001: Grêmio

2002: São Paulo

2003: Palmeiras

2003: Corinthians

2004: Ituano

2004: Portuguesa

2005: Istres (França)

2005–2006: Portuguesa

2006–2007: Vasco da Gama

2008: Fluminense

2008: Vasco da Gama

2009–2010: Fluminense

2010: Flamengo

continua após a publicidade

Por onde anda Leandro Amaral?

Após pendurar as chuteiras, Leandro Amaral passou a se dedicar a projetos relacionados ao futebol e à gestão esportiva. Apesar de manter uma vida discreta, ele é ocasionalmente visto em eventos de ex-jogadores e ações beneficentes promovidas por clubes onde construiu sua carreira.

Leandro Amaral também tem se engajado na formação de novos atletas, compartilhando sua experiência para ajudar jovens talentos a desenvolverem suas carreiras. Além disso, participa de partidas amistosas e mantém o vínculo com torcedores que o acompanham desde os tempos de jogador.

Em entrevistas recentes, Leandro Amaral reforçou o carinho especial que nutre pelo Vasco da Gama e pela Portuguesa, clubes onde viveu alguns de seus melhores momentos como jogador.