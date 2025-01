Copinha: FPF atende pedido de Corinthians e altera horário de jogo contra o Vasco

A Federação Paulista de Futebol (FPF) alterou o horário do confronto entre Corinthians e Vasco, pelas quartas de final da Copinha. Inicialmente marcado para às 16h (de Brasília), o duelo será realizado às 21h30, no domingo (19), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, no ABC Paulista.

Memphis surpreende comissão e deve ter retorno antecipado no Corinthians

A organizadora da Copinha atendeu a um pedido do Corinthians. A direção do Timão entende que o jogo impediria a locomoção de torcedores para o confronto do clube alvinegro no Campeonato Paulista, contra o Velo Clube, que será às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, também do domingo (19).

O Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, fica há 25 quilômetros de distância da Neo Química Arena, no bairro de Itaquera, na capital paulista. A diretoria do Timão valoriza a competição e acredita que o horário poderia diminuir a presença de torcedores no confronto pela Copinha.

O jogo é válido pelas quartas de final da competição. O Corinthians garantiu a classificação após eliminar o Ituano nos pênaltis na última sexta-feira (17). Já o Vasco avançou ao derrotar o Flamengo-SP por 5 a 3, em partida realizada em Osasco.

Timãozinho enfrenta o Vasco nas quartas de inal da Copinha (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Busca pelo troféu

O Corinthians luta pela 12ª conquista do torneio de juniores. Nesta temporada, o Timão do treinador Orlando Ribeiro já eliminou o Falcon, Vila Nova e Ituano. O Vasco foi campeão uma vez da Copinha. Nesta edição, o Cruzmaltino eliminou o Juventus, Ceará e o Flamengo-SP.

