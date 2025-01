Vasco demite dirigente da SAF

O Vasco demitiu o gerente administrativo de sedes da SAF, Fernando Leite. O dirigente era responsável por cuidar da estrutura cruz-maltina, como os CTs e São Januário.

Nas redes sociais, Fernando agradeceu a oportunidade ao Vasco. O executivo disse que realizou um sonho profissional e que é um privilegiado. Confira abaixo.

"GRATIDÃO é a palavra que resume meus sentimentos neste momento…

Uma mistura de tristeza, surpresa, questionamentos, mas com a consciência tranquila e certo que fiz o meu melhor neste ano que fui contratado e trabalhei com muita Excelência, junto com minhas equipes e meus amigos de trabalho, diuturnamente, incansavelmente e exclusivamente, pelo VASCO DA GAMA - O GIGANTE DA COLINA.

Realizei um sonho profissional e pessoal, pois vestir o Manto Cruzmaltino é algo que de uma responsabilidade imensurável e indescritível, uma experiência única e um privilégio para poucos.

Fui comunicado pelo clube que estaria sendo desligado, imediatamente, do quadro de colaboradores.

Meu muito obrigado vai desde a Presidência, Diretoria Executiva, Gerência e Supervisão de Futebol, Comissão Técnica, todo Staff, Atletas Profissionais e Amadores, Gestores da Base, todos os Colaboradores das 4 Sedes que eu fazia a Gestão ( CT Moacyr Barbosa, Estádio São Januário, CT Duque de Caxias e CT Artsul ), além, é claro, desta Torcida única, incansável, incomparável, imparável e que não desiste nunca…

Todos vocês são os responsáveis e a razão da existência deste Clube GIGANTE, dono de uma história centenária, linda e única, que está gravada e cravada no futebol Brasileiro, Sulamericano e Mundial…

Desejo todo sucesso do mundo nesta Temporada 2025 e que o clube possa voltar a conquistar títulos, passe pela reestruturação que é necessária e volte a brilhar, sempre, no lugar mais alto do pódio.

Que DEUS abençoe todos !!!

Que Orgulho Ser …

SAUDAÇÕES VASCAÍNAS !!! 💢 💢 💢

"Conheço as tuas obras; eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar; tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome." … Apocalipse 3:8"

Fernando Leite foi demitido pelo Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Fernando Leite foi contratado pelo Vasco em janeiro do ano passado, após uma passagem como gerente de futebol do Cianorte. O dirigente cuidava de São Januário, CT Moacyr Barbosa, CT Duque de Caxias e CT Artsul.

Ao longo da passagem pelo Vasco, Fernando fez inúmeras viagens a centros de treinamento e estádios. Os intercâmbios eram forma de estudo para melhorias nas estruturas do Cruz-Maltino.