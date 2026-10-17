Antes do confronto decisivo contra o Boca Juniors, que pode levar o Vasco de volta a uma final internacional após 26 anos, o Cruz-Maltino tem um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o São Paulo, fora de casa, em busca de somar pontos e abrir vantagem em relação à zona de rebaixamento.

De olho na semifinal da Copa Sul-Americana, marcada para terça-feira (20), o técnico Pedro Emanuel deve poupar alguns titulares diante do Tricolor Paulista. A estratégia segue o planejamento adotado antes do jogo de ida contra os argentinos, quando Sosa, Cuiabano e Paulo Henrique começaram no banco de reservas.

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Por outro lado, dois nomes importantes do setor ofensivo devem iniciar a partida. Como não pode atuar na Sul-Americana, Colidio tende a ganhar uma oportunidade entre os titulares. Andrés Gómez, expulso no jogo de ida contra o Boca Juniors, também deve começar jogando.

Veja a provável escalação do Vasco

Com isso, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim; Puma Rodríguez, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Lescano; Colidio, Andrés Gómez e Brenner.

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Retrospecto recente contra o São Paulo

O Vasco voltou a vencer o São Paulo como visitante pelo Campeonato Brasileiro na última temporada, quando Rayan, Nuno Moreira e Vegetti marcaram os gols da vitória por 3 a 1 sobre o Tricolor. Antes daquele resultado, o Cruz-Maltino não vencia o adversário fora de casa pelo Brasileirão desde 2012.

O São Paulo também chegou a emendar uma sequência de dez partidas sem perder para o Vasco no Morumbis, com oito vitórias e dois empates.

No primeiro turno do Brasileirão, as equipes se enfrentaram em São Januário, e o Cruz-Maltino venceu de virada. Após Luciano abrir o placar logo aos 10 minutos, Puma e Andrés Gómez reverteram o placar e garantiram o resultado para o Gigante da Colina.

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Andrés Gomez comemora gol do Vasco sobre o São Paulo na vitória de 2 a 1 do Cruz-Maltino no primeiro turno (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Onde assistir São Paulo x Vasco

📅 Data: 17 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo, São Paulo

📺 Onde assistir: Premiere, Sportv

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