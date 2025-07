Finalizados os primeiros seis meses do ano, o Vasco abre o segundo semestre com seis jogadores podendo assinar um pré-contrato com outros clubes. Encabeçada por Léo Jardim, a lista conta com outros cinco nomes que podem deixar o Cruz-Maltino de graça ao final do ano.

Além de Léo Jardim, Puma Rodríguez, Mauricio Lemos, Jair, Paulinho e Alex Teixeira são os nomes que estão livres para assinar um pré-contrato a partir desta terça-feira (1º). Apesar disso, o Vasco tem conversas pela renovação com alguns destes jogadores. Saiba com o Lance! abaixo em que pé está cada situação.

Caso Léo Jardim virou novela

A renovação de Léo Jardim virou uma novela que se arrasta desde o final do ano passado. O Vasco, inclusive, já encaminhou diversas propostas ao goleiro.

A diretoria do Vasco e os representantes de Léo Jardim se reuniram e chegaram perto dos valores que agradam ao goleiro. O clube quer que o camisa 1 assine um novo contrato válido até 2030.

Vasco tenta renovar com Léo Jardim desde o final de 2024 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Em andamento

Paulinho também é mais um nome que o Vasco tenta a renovação contratual. Ao mesmo tempo, o meia busca reencontrar o melhor futebol que encantou o torcedor em 2023. Após a chegada de Diniz, o jogador perdeu espaço e oscila entre os titulares e reservas.

Vasco tenta a renovação de Paulinho (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

Conversas estagnadas

As conversas pela renovação com Puma Rodríguez e Jair estagnaram. O lateral-direito quer receber mais oportunidades, tendo em vista que pretende disputar a próxima Copa do Mundo. O uruguaio é um nome que pode ser negociado se for da vontade do Vasco, uma vez que não completou os sete jogos.

O caso de Jair é mais delicado em comparação ao de Puma Rodríguez. O volante não é titular absoluto e tem um dos maiores salários do elenco. Diniz quer a permanência do jogador, que já bateu as sete partidas no Brasileirão.

Diniz quer a permanência de Jair (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Incerteza ou não deve ficar

Mauricio Lemos foi contratado com status de titular. No entanto, o zagueiro não vingou com a camisa cruz-maltina. Apesar de não ter aberto conversas para renovar com o Vasco, o contrato do uruguaio tem cláusula de renovação automática caso o jogador cumpra metas. Por outro lado, Alex Teixeira deve deixar o clube ao final do contrato.