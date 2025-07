Vasco avança pela contratação de Thiago Mendes

O Vasco tem conversas avançadas para contratar o volante Thiago Mendes. O Cruz-Maltino chegou perto dos valores que agradam ao atleta e debate o tempo de contrato para fechar o negócio. A informação foi publicada primeiramente pelo canal "Atenção, Vascaínos!" e confirmada pelo Lance!.

As partes agora negociam o tempo de contrato. O Vasco ofereceu um vínculo até o final de 2026, enquanto Thiago Mendes quer que seja pelo menos até o fim de 2027.

Thiago Mendes é um dos nomes que foram aprovados por Admar Lopes. O volante foi contratado pelo diretor de futebol cruz-maltino quando era coordenador de scout do Lille.

Livre no mercado desde esta terça-feira (1º), Thiago Mendes está fora do Brasil há oito temporadas. O ano de 2017 foi o último que o volante jogou no país, quando vestiu a camisa do São Paulo.

Thiago Mendes, alvo do Vasco, está livre no mercado (Foto: Reprodução/Instagram: @thiagomendes)

Carreira de Thiago Mendes, volante que Vasco tem negociações avançadas:

Revelado pelo Goiás, Thiago Mendes está há oito temporadas fora do Brasil. No exterior, o volante passou pelo Lille, onde marcou quatro gols e deu nove assistências em 72 jogos.

Com desempenho de destaque, Thiago Mendes foi contratado pelo Lyon, onde ficou por quatro temporadas. No clube francês, o volante esteve em campo em 143 partidas. Por lá marcou dois gols e deu 11 assistências.

Desde 2023 no Al-Rayyan, Thiago Mendes teve um desempenho abaixo em relação ao anos na França. Pelo Qatar, o volante fez 20 jogos na temporada 2023/2024. Além disso, marcou um gol e deu uma assistência.

Na temporada 2024/2025, Thiago Mendes sofreu uma grave lesão na coxa esquerda em setembro de 2024. Com isso, ficou longe dos gramados cerca de quatro a cinco meses. Ao todo somou 11 jogos pelo Al-Rayyan.

No futebol brasileiro, Thiago Mendes vestiu a camisa do São Paulo em 142 partidas. O volante balançou as redes em 11 oportunidades e deu 11 assistências. Já no Goiás, o jogador esteve em campo em 165 jogos, marcando nove gols e dando quatro assistências.