O contrato de Philippe Coutinho com o Vasco termina nesta segunda-feira (30). Ambos os lados envolvidos no negócio lutam pela permanência do jogador na Colina Histórica.

Coutinho tenta a rescisão contratual com o Aston Villa, da Inglaterra, clube no qual tem vínculo até junho de 2026. No entanto, os ingleses fazem jogo duro. O Vasco tenta estender o empréstimo como "Plano B" até o final do ano. A partir de 2026, o camisa 11 já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

O Aston Villa não pensa em aproveitar Coutinho, que abriu mão de uma grande quantia financeira que deveria receber do clube inglês. Com isso, o entendimento era de que os ingleses não fariam jogo duro quanto a uma rescisão.

Fora da próxima edição da Champions, o Aston Villa precisa enxugar a folha salarial. O clube inglês terá um orçamento mais curto e isso pode pesar a favor do Vasco, já que os ingleses podem abrir mão de alguns jogadores que possuem altos salários.

Coutinho está com 33 anos e estabelecido com a família no Rio de Janeiro. O meia sequer pensa em deixar o Brasil, tendo em vista que quer ficar no Vasco, além de se dedicar ao "Instituto Philippe Coutinho".

Em 2025, o camisa 11 faz o melhor ano com a camisa do Vasco. O meia marcou cinco gols e deu três assistências em 26 partidas disputadas pelo Cruz-Maltino.