Ídolo do Vasco, Geovani segue internado em estado crítico, e família pede orações

Ídolo do Vasco, Geovani permanece internado em UTI após sofrer parada cardiorrespiratória na última quinta-feira, dia 26. O ex-jogador foi inicialmente levado ao Hospital Praia da Costa em Vila Velha e depois transferido para um hospital particular em Vitória. Neste domingo, a família do ex-jogador fez uma postagem nas redes sociais e pediu orações.

— Amigos, informamos que Geovani Silva continua internado na UTI do Hospital Medsenior, em estado grave, recebendo toda a assistência necessária. Pedimos que sigam em oração e confiando somente em Deus! A família agradece, de coração, por todas as orações, mensagens e demonstrações de carinho e força. Desconsiderem qualquer informação equivocada. Qualquer atualização oficial será compartilhada por aqui — publicou, no Instagram, a família de Geovani.

Pedrinho e Geovani durante homenagem no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Na sexta-feira (27), o ex-meia sofreu mais duas paradas cardíacas, sendo reanimado após 13 e 8 minutos, respectivamente, e está em estado crítico. Geovani já havia sido internado por problemas cardíacos em 2022, quando ficou cerca de 20 dias no hospital. Antes, o Pequeno Príncipe enfrentara câncer na coluna vertebral em 2015, e voltou a passar período hospitalizado em 2024, por desidratação causada por inflamação e infecção no intestino.

Apesar do histórico de problemas de saúde, o ex-jogador se mostrava ativo nos últimos meses. Ele era presença constante nos jogos do Vasco e em partidas do futebol capixaba; além do Cruz-Maltino, o ex-meia marcou época também na Desportiva Ferroviária.

Carreira de Geovani

Geovani Silva, o “Pequeno Príncipe da Colina”, nasceu em 1964 em Vitória (ES) e foi revelado para o futebol na Desportiva Ferroviária. Ele chegou ao Vasco em 1982 e, entre idas e vindas, disputou 408 partidas e fez 49 gols pelo clube, conquistando cinco Cariocas (1982, 1987, 1988, 1992 e 1993), além do Campeonato Brasileiro de 1989.

