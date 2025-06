É lembrado pela regularidade e conquista do Brasileirão de 1995.

Parou de jogar em 2004 devido a lesão crônica no joelho.

Defendeu os quatro grandes clubes do Rio e times como Internacional e Palmeiras.

Leandro Coronas Ávila, ou apenas Leandro Ávila, é um ex-volante natural de Porto Alegre (n. 6 de abril de 1971), famoso por defender os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro e times como Internacional e Palmeiras. Após encerrar a carreira em 2004, devido a uma lesão crônica no joelho, migrou para o comando técnico e, depois, para o mundo dos negócios. O Lance! te conta por onde anda Leandro Ávila.

Desde então, tornou-se dono de um restaurante de fast-food em shopping na zona oeste do Rio, além de seguir presente no futebol por meio de participações em jogos beneficentes, amistosos e partidas de showbol. Em 2025, reforça a imagem de atleta que encontrou um novo caminho nos negócios, sem se afastar totalmente do esporte.

Clubes por onde passou Leandro Ávila

Como jogador:

Vasco da Gama (1991–1995) – tricampeão carioca Botafogo (1995, empréstimo em 2001) – campeão brasileiro Internacional (1996 e 2002) – passagens marcantes Palmeiras (1996–1997) Fluminense (1997–1998) Flamengo (1998–2001) – tricampeão carioca, Copa Mercosul Al Hilal (Arábia Saudita, 2003) Marília-SP e Serrano-RJ (2004) – encerramento da carreira escolar

Como treinador/auxiliar:

CFZ‑RJ, Torreense (Portugal), Atlético‑PR (coordenador), entre outros cargos de curta duração

Por onde anda Leandro Ávila

Empresário de alimentação, com restaurante fast‑food em shopping da zona oeste do Rio de Janeiro

Participações frequentes em partidas beneficentes — como o “Jogo das Estrelas” no Amapá em dezembro de 2023 — e encontros de ex-jogadores

Treinamentos técnicos e palestras pontuais, especialmente ligadas à comunidade de ex-atletas cariocas

Vida pessoal mais discreta, com foco na família e nos negócios, sem presença ativa em redes sociais pessoais — embora mantenha perfil profissional

Legado e perfil atual

Leandro Ávila é lembrado pela regularidade, capacidade de marcação e pela conquista do Brasileirão de 1995. Seu perfil abriu caminho para empreender após o futebol, traduzindo a reinvenção de ídolo que encontrou novo propósito fora dos gramados.

Resumo: onde está Leandro Ávila hoje