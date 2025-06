Quando se fala em Copa Libertadores da América, o título do Vasco da Gama em 1998 costuma ser lembrado como sua única conquista oficial do torneio. No entanto, o clube carioca frequentemente destaca em sua história outro feito continental: o título do Campeonato Sul-Americano de Campeões de 1948. A conquista é tratada por muitos como a “primeira Libertadores da história”. O Lance! explica Por que o Vasco tem duas Libertadores?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por que o Vasco tem duas Libertadores? Entenda o Sul-Americano de 1948

Disputado no Chile e reunindo os principais campeões nacionais da América do Sul, o torneio de 1948 foi o primeiro a promover um confronto direto entre os grandes clubes do continente. O Vasco participou como representante brasileiro e enfrentou adversários como River Plate (Argentina), Nacional (Uruguai), Colo-Colo (Chile), Emelec (Equador), Litoral (Bolívia) e Municipal (Peru), sagrando-se campeão de forma invicta.

Esse feito, embora anterior à criação oficial da Libertadores em 1960, tem importância histórica reconhecida por diversas instituições esportivas. O Vasco conquistou a competição com uma equipe lendária, o “Expresso da Vitória”, em uma campanha que elevou o nome do clube no cenário internacional. A final simbólica foi contra o poderoso River Plate, com empate em 0 a 0 que garantiu o título vascaíno na última rodada.

continua após a publicidade

A importância do Sul-Americano de 1948 transcende o campo esportivo. O torneio serviu de inspiração direta para a criação da Copa Libertadores mais de uma década depois. E por isso, o Vasco considera justa a inclusão desse título em seu rol de conquistas continentais, tratando-o como sua “primeira Libertadores”.

O Campeonato Sul-Americano de Campeões de 1948

A competição foi realizada entre fevereiro e março de 1948, em Santiago, no Chile. Era um torneio inovador, reunindo os campeões nacionais da América do Sul em formato de pontos corridos, todos jogando entre si em turno único. O evento foi organizado pelo Colo-Colo e teve apoio da Confederação Sul-Americana de Futebol.

continua após a publicidade

O Vasco disputou seis partidas, com quatro vitórias e dois empates. O jogo decisivo foi contra o River Plate, que contava com uma das melhores equipes do mundo na época. Com o empate sem gols, o Vasco garantiu o primeiro lugar com 10 pontos, dois à frente dos argentinos. A conquista foi celebrada por torcedores, dirigentes e pela imprensa como um título de caráter continental.

Reconhecimento e impacto na história da Libertadores

Décadas depois, em 1996, o Vasco pleiteou o reconhecimento da conquista de 1948 como título equivalente aos da Libertadores, ao buscar participação na Supercopa dos Campeões da Libertadores — torneio restrito aos vencedores do torneio continental. A Conmebol analisou o caso e decidiu reconhecer oficialmente o valor histórico do Sul-Americano de 1948 como precursor da Libertadores, o que garantiu ao Vasco o direito de participar da competição.

Esse reconhecimento consolidou o título como uma das maiores glórias internacionais da história do clube. Embora tecnicamente não seja uma edição da Copa Libertadores, o título passou a ter status simbólico comparável. Em registros históricos, o Vasco é frequentemente citado como campeão de dois torneios continentais: o de 1948 e o de 1998.

Um título que vai além da taça do Vasco

O Sul-Americano de 1948 não foi apenas uma vitória esportiva. Ele representou um marco na organização do futebol de clubes na América do Sul. O sucesso do torneio provou que era possível realizar uma competição com os principais times do continente, o que influenciou diretamente a criação da Libertadores nos anos 1960.

Para o torcedor vascaíno, o título de 1948 representa o pioneirismo e a grandeza do clube em sua fase dourada. A equipe do “Expresso da Vitória”, liderada por nomes como Barbosa, Danilo e Ademir Menezes, não só venceu adversários fortíssimos como projetou o Vasco como referência internacional. Por isso, é comum ver faixas e comunicados oficiais do clube exaltando “as duas Libertadores do Vasco”.