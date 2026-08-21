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Vasco avança nas negociações por Bruno Duarte, do Estrela Vermelha

Atacante de 30 anos tem seis participações em gols em cinco jogos pelo clube sérvio na temporada

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
21/08/2026 00:30
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Bruno Duarte em campo pelo Estrela Vermelha
Bruno Duarte em campo pelo Estrela Vermelha (Foto: Reprodução)

O Vasco avançou nas negociações para contratar o atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, da Sérvia. A diretoria está otimista em relação ao acerto pelo jogador de 30 anos, que pode reforçar o setor ofensivo do Cruz-Maltino.

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Revelado nas categorias de base de São Paulo e Palmeiras, Bruno Duarte atuou profissionalmente no futebol brasileiro pela Portuguesa. Depois, construiu a maior parte da carreira no exterior e atualmente defende o Estrela Vermelha.

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Em 2026, o atacante soma cinco jogos pelo clube sérvio, com seis participações em gols: são três gols marcados e três assistências. A boa produção ofensiva chamou a atenção do Vasco, que busca alternativas para aumentar o poder de fogo da equipe.

Bruno Duarte bate pênalti pelo Estrela Vermelha
Bruno Duarte bate pênalti pelo Estrela Vermelha (Foto: Reprodução)

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O Lance! apurou que a diretoria, porém, entende que a chegada de um centroavante, por si só, não será suficiente para solucionar os problemas ofensivos enfrentados pelo time na temporada. Por isso, o clube permanece ativo no mercado e também procura um ponta e um meia.

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