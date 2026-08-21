Vasco avança nas negociações por Bruno Duarte, do Estrela Vermelha
Atacante de 30 anos tem seis participações em gols em cinco jogos pelo clube sérvio na temporada
O Vasco avançou nas negociações para contratar o atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, da Sérvia. A diretoria está otimista em relação ao acerto pelo jogador de 30 anos, que pode reforçar o setor ofensivo do Cruz-Maltino.
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Revelado nas categorias de base de São Paulo e Palmeiras, Bruno Duarte atuou profissionalmente no futebol brasileiro pela Portuguesa. Depois, construiu a maior parte da carreira no exterior e atualmente defende o Estrela Vermelha.
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Em 2026, o atacante soma cinco jogos pelo clube sérvio, com seis participações em gols: são três gols marcados e três assistências. A boa produção ofensiva chamou a atenção do Vasco, que busca alternativas para aumentar o poder de fogo da equipe.
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O Lance! apurou que a diretoria, porém, entende que a chegada de um centroavante, por si só, não será suficiente para solucionar os problemas ofensivos enfrentados pelo time na temporada. Por isso, o clube permanece ativo no mercado e também procura um ponta e um meia.
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