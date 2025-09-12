Um ano depois, Vasco avança novamente para a semifinal da Copa do Brasil nos pênaltis
No dia 11 de setembro de 2024 o Vasco se classifica nos penaltis contra o Athletico-PR
O Vasco da Gama viveu uma noite de forte emoção e repetiu um feito histórico ao garantir sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil de 2025, superando o Botafogo nos pênaltis, assim como fez em 2024 contra o Athletico-PR. O confronto, realizado nesta quarta-feira (11), ficou marcado pela dramática disputa nas penalidades, na qual o Gigante da Colina brilhou novamente e confirmou sua vaga entre os quatro melhores times da competição.
O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal, e nos pênaltis, o Vasco mostrou frieza e competência, vencendo por 5 a 4. A curiosidade é que o clube se classificou exatamente na mesma data (11/09) do ano passado, quando também avançou à semifinal após superar o Athletico Paranaense nos pênaltis, com uma vitória também por 5 a 4, jogando fora de casa.
Em 2024, o Vasco enfrentou dificuldades, perdendo por 2 a 1 no tempo normal, mas conseguiu igualar o placar nas penalidades. O duelo foi marcado pela expulsão precoce do atacante Rayan, ainda no primeiro tempo, o que tornou a missão vascaína ainda mais difícil. No entanto, a equipe manteve a calma e, com o brilho de Léo Jardim, que defendeu o pênalti decisivo de Canobbio, garantiu a vaga.
O ponto de convergência: A história se repete
Neste 11 de setembro de 2025, mais uma vez, a história se repetiu com grandeza. Vegetti e Puma Rodríguez, heróis da disputa contra o Athletico-PR, voltaram a mostrar sua qualidade nas penalidades, convertendo seus pênaltis contra o Botafogo. Ambos mantiveram a frieza que levou o Vasco a avançar no ano passado, fazendo sua parte com precisão.
Além deles, Léo Jardim, que já havia sido decisivo na classificação do ano passado, foi novamente o destaque da noite, defendendo o pênalti de Alex Telles, do Botafogo, e selando o destino da partida.
Para os mais atentos, o confronto entre Vasco e Botafogo também teve elementos curiosos em comum com o duelo de 2024. Em ambas as edições, o Vasco jogou de branco, um detalhe simbólico que se manteve na camisa do clube nas duas fases decisivas. A expulsão de Rayan, em 2024, e o nervosismo que marcou o jogo de hoje também foram pontos de ligação entre os dois momentos históricos.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X VASCO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos;
⚽ Gols: Nuno Moreira, aos 21’/1ºT (0-1); Alex Telles (P), aos 43’/1ºT (1-1);
🟨Cartões Amarelos: Fernando Diniz (VAS - 37’)
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa (Savarino); Santiago Rodríguez (Arthur), Jeffinho (Matheus Martins) e Arthur Cabral.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton (Puma); Barros, Tchê Tchê (Matheus Carvalho/Robert Renan) e Coutinho (Matheus França); Rayan, Nuno Moreira (David) e Vegetti.
