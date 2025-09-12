menu hamburguer
Vasco

Piton deixa Nilton Santos de muletas após Botafogo x Vasco

Cruz-Maltino se classificou na Copa do Brasil

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
00:43
Lucas Piton deixou o Nilton Santos de muletas após a classificação Vasco sobre o Botafogo na Copa do Brasil nesta quinta-feira (11). O jogador saiu com uma imbolização no joelho esquerdo. Pumita substituiu o lateral esquerdo, que foi substituído.

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Piton completou 150 jogos nesta partida, mas virou preocupação para o Cruz-Maltino na sequência da temporada. O camisa seis sequer tocava o pé esquerdo no chão quando deixou o estádio de muletas.

Classificação nos pênaltis

Logo na primeira cobrança do Botafogo, Léo Jardim defendeu o chute de Alex Telles, mudando o enredo. Do outro lado, Robert Renan, recém-chegado, carregava em seus ombros um fantasma: aquele pênalti batido de cavadinha e perdido pelo Internacional contra o Juventude em 2024. No entanto, o destino lhe ofereceu redenção. Com firmeza, bateu o quinto e carimbou a classificação do Vasco. Enquanto os jogadores vascaínos corriam para celebrar, a torcida do Botafogo, inconformada, vaiava o próprio time. O clássico terminou em festa para uns e frustração para outros — mas, sobretudo, reafirmou a mística de que, em Copas, o Gigante sempre encontra um jeito de seguir em frente.

➡️ Luis Roberto se irrita com situação em Botafogo x Vasco: ‘Bem ruinzinha’

O que vem por aí para o Vasco?

O Vasco agora enfrenta o Fluminense, em dezembro, pelas semifinais da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe volta a campo no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), e recebe o Ceará em São Januário.

