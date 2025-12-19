Vídeo de 2016 mostra Roberto Dinamite aconselhando Rayan no Vasco

Torcedor do Vasco, prepara o coração! Um vídeo do eterno Roberto Dinamite conversando com Rayan ressurgiu nas redes sociais. A gravação, feita em 2016, mostra o maior artilheiro da história do Vasco orientando o garoto, que na época era considerado uma das principais promessas das categorias de base do clube.

continua após a publicidade

Em um dos momentos mais marcantes da gravação, o ídolo vascaíno diz: "Quero estar vivo vendo você fazendo gols pelo Vasco".

Durante o encontro, o lendário atacante vascaíno oferece orientações sobre carreira ao menino de 11 anos, enfatizando valores como humildade e a importância do apoio familiar.

- Vai aparecer um bando de gente, mas tenha como referência o seu pai e a sua mãe, que estão com você. Eles que gostam realmente de você. Se você for bem, o Vasco vai te chamar e fazer o melhor contrato. Se você for mal, vai fazer contrato nenhum. Pé no chão... até perguntei, tem 11 anos mesmo? Depende só de você. Tem uma trajetória longa aí. Abraço e sucesso para você - aconselha Dinamite no vídeo.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de jogador do Vasco antes de enfrentar o Corinthians repercute

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O adeus de Dinamite, maior ídolo do Vasco

Roberto Dinamite faleceu em 8 de janeiro de 2023, aos 68 anos, após lutar contra um tumor no intestino desde o final de 2021. Apenas 11 dias depois, Rayan fez sua estreia no time profissional do Vasco, aos 16 anos, 5 meses e 16 dias, em partida do Campeonato Carioca contra o Audax.

A relação entre Dinamite e Rayan se manteve ao longo dos anos. Em 2022, durante a celebração do aniversário de 68 anos do ex-jogador na Sede Náutica da Lagoa, o jovem foi escolhido para entregar um pôster comemorativo ao ídolo, com a inscrição "Dinamite O maior de todos".

continua após a publicidade

Ainda em 2023, o jovem atacante, que já se destacava como multicampeão nas categorias de base, marcou seu primeiro gol como profissional em jogo contra o Internacional, no estádio Beira-Rio. Curiosamente, o Internacional também foi o adversário contra quem Roberto Dinamite marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco.