Jogador do Vasco revela pedido inusitado para Robert Renan antes de pênalti
Zagueiromfoi responsável pela cobrança que colocou o Gigante da Colina na semifinal
A classificação do Vasco para as semifinais da Copa do Brasil, após uma emocionante disputa de pênaltis contra o Botafogo, rendeu não apenas festa da torcida no Nilton Santos, mas também momentos curiosos nos bastidores. Um deles foi protagonizado pelo lateral-direito Puma Rodríguez e o zagueiro Robert Renan, autor da última e decisiva cobrança cruzmaltina.
Em entrevista à GE TV após a partida, o volante Hugo Moura revelou que, antes de Robert fazer a cobrança, o uruguaio Puma fez um pedido inusitado ao companheiro: que ele cobrasse o pênalti com uma cavadinha. A história foi confirmada pelo próprio lateral, aos risos: “É, falei: ‘Cava, cava!’, mas ele não escutou.”
O pedido, claro, foi uma brincadeira. Isso porque Robert Renan tem um histórico marcante relacionado a esse tipo de cobrança. Quando ainda defendia o Internacional, o zagueiro tentou uma cavadinha em uma disputa de pênaltis contra o Juventude, também pela Copa do Brasil, mas acabou desperdiçando. A eliminação colorada naquela ocasião ficou marcada justamente por esse lance.
Desta vez, no entanto, Robert foi firme e preciso. Ignorou a “sugestão” de Puma e bateu com segurança, garantindo a classificação vascaína para a semifinal da competição.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X VASCO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos;
⚽ Gols: Nuno Moreira, aos 21’/1ºT (0-1); Alex Telles (P), aos 43’/1ºT (1-1);
🟨Cartões Amarelos: Fernando Diniz (VAS - 37’)
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa (Savarino); Santiago Rodríguez (Arthur), Jeffinho (Matheus Martins) e Arthur Cabral.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton (Puma); Barros, Tchê Tchê (Matheus Carvalho/Robert Renan) e Coutinho (Matheus França); Rayan, Nuno Moreira (David) e Vegetti.
