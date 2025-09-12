menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Robert Renan desabafa sobre pênalti polêmico após redenção no Vasco

Cruz-Maltino enfrenta o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil

Robert Renan cobrou pênalti decisivo em Botafogo x Vasco (Foto: Reprodução)
imagem cameraRobert Renan cobrou pênalti decisivo em Botafogo x Vasco (Foto: Reprodução)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
01:05
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo e Vasco empataram em 1 a 1 mais uma vez nesta quinta-feira (11) pela Copa do Brasil, e o Cruz-Maltino, nos pênaltis (5 a 3), se classificou para a semifinal da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

— Eu tô muito feliz, não poderia ser uma estreia melhor. Acho que por tudo que eu passei nos últimos meses, por tudo que eu passei nessa situação, acredito que Deus me abençoou por isso hoje, preparou isso pra mim. Eu tô muito feliz de verdade e agora é só seguir trabalhando, que grandes coisas vão por vir pro Vasco — disse Robert Renan, que lembrou do pênalti perdido na época de Internacional:

— Passou (na minha cabeça) tudo o que eu passei, tudo o que eu vivi aqueles meses depois do pênalti que eu perdi. Não tenho nem palavras, cara, é só agradecer a Deus mesmo, porque eu sei que foi Ele que proporcionou isso pra mim. Quero mandar um abraço pra minha família, que tá torcendo sempre por mim. Tô muito feliz de verdade.

continua após a publicidade

Classificação nos pênaltis

Logo na primeira cobrança do Botafogo, Léo Jardim defendeu o chute de Alex Telles, mudando o enredo. Do outro lado, Robert Renan, recém-chegado, carregava em seus ombros um fantasma: aquele pênalti batido de cavadinha e perdido pelo Internacional contra o Juventude em 2024. No entanto, o destino lhe ofereceu redenção. Com firmeza, bateu o quinto e carimbou a classificação do Vasco. Enquanto os jogadores vascaínos corriam para celebrar, a torcida do Botafogo, inconformada, vaiava o próprio time. O clássico terminou em festa para uns e frustração para outros — mas, sobretudo, reafirmou a mística de que, em Copas, o Gigante sempre encontra um jeito de seguir em frente.

➡️ Luis Roberto se irrita com situação em Botafogo x Vasco: ‘Bem ruinzinha’

O que vem por aí para o Vasco?

O Vasco agora enfrenta o Fluminense, em dezembro, pelas semifinais da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe volta a campo no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), e recebe o Ceará em São Januário.

continua após a publicidade
Nuno Moneira comemora gol do Vasco contra o Botafogo
Nuno Moneira comemora gol do Vasco contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias