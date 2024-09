Vasco elimina o Athletico-PR nos pênaltis e avança às semifinais da Copa do Brasil

Vasco está nas semifinais da Copa do Brasil (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 11/09/2024 - 23:47 • Curitiba (PR)

O Vasco superou o Athletico-PR nos pênaltis, no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil e garantiu vaga nas semifinais, na noite desta quarta-feira (11), na Ligga Arena, em Curitiba. No tempo regulamentar, jogando desde os 42 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, por causa da expulsão do atacante Rayan, o Cruz-Maltino perdeu para o Furacão por 2 a 1. Como tinha vencido o jogo de ida pelo mesmo placar, em São Januário, o agregado de 3 a 3 levou a decisão para as cobranças de pênalti. No tempo normal, Cuello e Zapelli marcaram para o Athletico-PR. Vegetti diminuiu para o Vasco.

▶️ Internautas se derretem por Vegetti após gol em Athletico-PR x Vasco

Na decisão por pênaltis, os cinco jogadores do Vasco acertaram: Sforza, Puma Rodríguez, Victor Luís, Mateus Carvalho e Vegetti. Pelo Furacão, Pablo, Mastriani, Madson e João Cruz converteram, mas Canobbio teve a cobrança defendida por Léo Jardim.

O adversário do Vasco nas semifinais da Copa do Brasil sai do confronto entre Atlético-MG e São Paulo, que acontece nesta quinta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte. No Morumbis, o Galo venceu por 1 a 0 e agora joga pelo empate em casa.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Vasco e Athletico-PR fizeram uma partida disputada e repleta de emoções para os torcedores. Em duas falhas de marcação do lateral-esquerdo Lucas Piton, no primeiro tempo, o Furacão abriu o placar, com Cuello, aos 16 minutos, e ampliou com Zapelli, aos 31.

Após os gols do Athletico-PR, a situação do Vasco ainda ficou mais delicada, quando Rayan foi expulso, aos 42 do primeiro tempo. Porém, aos 45, o gol de Vegetti devolveu a esperança ao Cruz-Maltino e mostrou que a equipe não se abate facilmente.

No segundo tempo, com um homem a mais, o Athlético pressionou, mas não conseguiu superar a grande atuação de Léo Jardim e a determinação de um Vasco heroico, que voltará a disputar uma semifinal de Copa do Brasil depois de 2011, exatamente o ano em que conquistou o único título do clube na história competição.

🥅 PÊNALTIS

ATHLETICO-PR

- Pablo ⚽

- Mastriani ⚽

- Canobbio ❌ (Léo Jardim defendeu)

- Madson ⚽

- João Cruz ⚽

VASCO

- Sforza ⚽

- Puma Rodríguez ⚽

- Victor Luís ⚽

- Mateus Carvalho ⚽

- Vegetti ⚽

📆 O QUE VEM POR AÍ?

Agora, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o seu maior rival. No domingo (15), às 18h30, o Cruz-Maltino joga contra o Flamengo, no Maracanã.

O Athletico-PR entra em campo para encarar o Fortaleza. A bola rola às 18h30 deste sábado (14), na Ligga Arena.

Léo Jardim foi o herói do Vasco nas penalidades (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 (4) X 1 (5) VASCO

QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 11 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR);

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Rafael da Silva Alves (RS);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG).

⚽ Gols: Cuello (16' do 1ºT), Zapelli (31' do 1ºT) e Vegetti (44' do 1ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Kaíque Rocha, Madson e Zapelli (CAP); Sforza e Souza (VAS);

🟥 Cartões Vermelhos: Rayan (VAS).

💰 Renda: R$ 1.556.875,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

ATHLETICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Mycael; Esquivel, Thiago Heleno (Gamarra) e Kaíque Rocha; Gabriel, Erick (Madson), Christian (Pablo) e Zapelli (João Cruz); Cuello (Nikão), Canobbio e Mastriani.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, Léo e Lucas Piton (Victor Luís); Hugo Moura (Mateus Carvalho), Sforza e Payet (Emerson Rodríguez); Rayan, David (Leandrinho) e Vegetti.