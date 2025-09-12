Diniz atualiza sobre lesões de Piton e Tchê Tchê
Os dois foram substuídos na partida contra o Botafogo após sofrerem lesões
Após a classificação nos penaltis para as semifinais da Copa do Brasil, o treinador do Vasco, Fernando Diniz, comentou sobre a situação dos jogadores Lucas Piton e Tchê Tchê:
— Os dois preocupam para o jogo (contra o Ceará). Piton teve entorse de tornozelo, está bastante inchado e dolorido, e o jogo está muito próximo. E o Tchê Tchê também não deve jogar. A gente acelerou, departamento médico fez um trabalho incrível para tentar recuperá-lo, estava se sentindo bem nos treinamentos. E o Tchê Tchê nunca tinha tido lesão muscular na carreira. Então, do feeling de poder devolver os feedbacks ao departamento médico é um pouco difícil no caso dele. A gente arriscou, e infelizmente ele sentiu a mesma lesão.
Tchê Tchê sofreu uma lesão muscular na coxa durante a partida contra o Corinthians. Ele até tentou retornar ao jogo, mas voltou a sentir o incômodo e precisou ser substituído. Já Piton sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e não conseguiu retornar para o segundo tempo, sendo substituído no intervalo. O jogador deixou o estádio Nilton Santos utilizando muletas.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X VASCO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos;
⚽ Gols: Nuno Moreira, aos 21’/1ºT (0-1); Alex Telles (P), aos 43’/1ºT (1-1);
🟨Cartões Amarelos: Fernando Diniz (VAS - 37’)
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa (Savarino); Santiago Rodríguez (Arthur), Jeffinho (Matheus Martins) e Arthur Cabral.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton (Puma); Barros, Tchê Tchê (Matheus Carvalho/Robert Renan) e Coutinho (Matheus França); Rayan, Nuno Moreira (David) e Vegetti.
