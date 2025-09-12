Coutinho celebra classificação do Vasco: ‘Sensação inexplicável’

Após uma noite histórica para o torcedor vascaíno, o meia Philippe Coutinho, camisa 10 do Vasco, falou com emoção sobre a classificação da equipe para a semifinal da Copa do Brasil. Em sua volta ao clube onde foi revelado, Coutinho celebrou a conquista e destacou a importância do momento tanto para o time quanto para ele pessoalmente.

Coutinho não escondeu a felicidade por estar vivendo novamente grandes momentos com a camisa do Vasco.

- A sensação de jogar uma semifinal pelo time do coração é inexplicável. A felicidade é imensa. A gente sabia da dificuldade que era jogar aqui, o time do Botafogo é muito qualificado, mas soubemos nos defender bem, desde o primeiro jogo.

O camisa 10 também relembrou a primeira partida do confronto, quando o Vasco saiu com um empate em casa.

- Acho que merecíamos até a vitória naquele jogo. Mas hoje, saímos daqui muito felizes, com o sentimento de dever cumprido.

O Gol do Vasco

Durante o jogo, Coutinho foi fundamental na jogada que originou o primeiro gol da partida. Questionado se havia algum tipo de combinação no lance, ele destacou a inteligência do companheiro Nuno:

- Não tinha nada combinado. A posição era boa para chutar, e graças a Deus ele estava ali para concluir. Foi um gol muito importante, assim como o do Jair, que nos deu o empate em casa e foi essencial para a classificação.

Nuno Moreira e Coutinho comemoram gol do Vasco contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Dificuldades no gramado e adaptação tática

O meia também comentou sobre as dificuldades enfrentadas durante o jogo fora de casa, especialmente por conta do gramado e da forte pressão do adversário.

- O campo aqui é diferente, a bola corre muito mais. Eles pressionavam rápido, então a gente precisou jogar de forma diferente, mais direto, o que não é o nosso estilo. Mas soubemos nos adaptar.

Coutinho revelou ainda que o técnico Fernando Diniz pedia constantemente para que o time recuasse um pouco para ajudar na saída de bola, algo que exigiu mais atenção dos jogadores.

Foco no Brasileiro antes da semifinal

Antes de pensar na semifinal da Copa do Brasil, Coutinho sabe que o time precisa manter o foco no Campeonato Brasileiro.

- Até lá temos muitos jogos do Brasileiro. Precisamos melhorar nossa posição na tabela e vamos dar a vida nesses jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VASCO

QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos;

⚽ Gols: Nuno Moreira, aos 21’/1ºT (0-1); Alex Telles (P), aos 43’/1ºT (1-1);

🟨Cartões Amarelos: Fernando Diniz (VAS - 37’)

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

⚽ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa (Savarino); Santiago Rodríguez (Arthur), Jeffinho (Matheus Martins) e Arthur Cabral.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton (Puma); Barros, Tchê Tchê (Matheus Carvalho/Robert Renan) e Coutinho (Matheus França); Rayan, Nuno Moreira (David) e Vegetti.