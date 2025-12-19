Rayan ou Gui Negão? Veja quem é mais valioso
Rayan e Gui Negão tiveram a melhor temporada da carreira neste ano
O Vasco irá receber o Corinthians no próximo domingo (21) para a partida de volta da final da Copa do Brasil de 2025. Na ida, em Itaquera, o zero perdurou no placar para ambos os lados e nada está definido. No entanto, se existem jogadores que podem mudar isso, são as promessas de ambos os alvinegros.
Com um 2025 iluminado e mais visibilidade neste ano, tanto Rayan quanto Gui Negão ganharam valor de mercado e atraíram os olhos de clubes de fora. Comparando os números do Brasileirão, são 34 jogos para o atleta Cruz-Maltino, com 14 gols e uma assistência. Já para o jogador do Timão, foram 22 jogos, 3 gols e 1 assistência.
Em valores de mercado, o atacante corintiano vale 8 milhões de euros (R$ 50,7 milhões). Já o vascaíno tem valor de mercado estimado em 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões).
Apesar dos números menores, a joia da base corintiana disputou mais competições que Rayan neste ano. Em 2025, Gui Negão jogou a Copinha, marcando gol na final, Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão sub-20 e Brasileirão.
Quem são os 15 jogadores mais valiosos do Corinthians?
- Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 139,7 milhões)
- Breno Bidon – 14 milhões de euros (R$ 88,9 milhões)
- Rodrigo Garro – 12 milhões de euros (R$ 76,2 milhões)
- Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões)
- Memphis Depay – 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
- Gui Negão – 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
- Matheuzinho – 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões)
- Talles Magno – 4,5 milhões de euros (R$ 28,6 milhões)
- Raniele – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
- Matheus Bidu – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
- Ryan – 2,5 milhões de euros (R$ 15,9 milhões)
- Tchoca – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
- José Martínez – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
- Maycon – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
- Cacá – 1,7 milhão de euros (R$ 10,8 milhões)
Quem são os 15 jogadores mais valiosos do Vasco?
- Rayan – 25 milhões de euros (R$ 158,8 milhões)
- Matheus França – 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões)
- Robert Renan – 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões)
- Léo Jardim – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
- Carlos Cuesta – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
- Lucas Piton – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
- Paulo Henrique – 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões)
- Nuno Moreira – 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões)
- Andrés Gómez – 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões)
- Benjamín Garré – 4 milhões de euros (R$ 25,4 milhões)
- Philippe Coutinho – 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões)
- Cauan Barros – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
- GB – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
- Mauricio Lemos – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
- Thiago Mendes – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
