Rayan ou Gui Negão? Veja quem é mais valioso

O Vasco irá receber o Corinthians no próximo domingo (21) para a partida de volta da final da Copa do Brasil de 2025. Na ida, em Itaquera, o zero perdurou no placar para ambos os lados e nada está definido. No entanto, se existem jogadores que podem mudar isso, são as promessas de ambos os alvinegros.

Com um 2025 iluminado e mais visibilidade neste ano, tanto Rayan quanto Gui Negão ganharam valor de mercado e atraíram os olhos de clubes de fora. Comparando os números do Brasileirão, são 34 jogos para o atleta Cruz-Maltino, com 14 gols e uma assistência. Já para o jogador do Timão, foram 22 jogos, 3 gols e 1 assistência.

Em valores de mercado, o atacante corintiano vale 8 milhões de euros (R$ 50,7 milhões). Já o vascaíno tem valor de mercado estimado em 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões).

Apesar dos números menores, a joia da base corintiana disputou mais competições que Rayan neste ano. Em 2025, Gui Negão jogou a Copinha, marcando gol na final, Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão sub-20 e Brasileirão.

Rayan em Vasco x Fluminense - jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

Quem são os 15 jogadores mais valiosos do Corinthians?

1 . Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 139,7 milhões) 2 . Breno Bidon – 14 milhões de euros (R$ 88,9 milhões) 3 . Rodrigo Garro – 12 milhões de euros (R$ 76,2 milhões) 4 . Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões) 5 . Memphis Depay – 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões) 6 . Gui Negão – 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões) 7 . Matheuzinho – 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões) 8 . Talles Magno – 4,5 milhões de euros (R$ 28,6 milhões) 9 . Raniele – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões) 10 . Matheus Bidu – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões) 11 . Ryan – 2,5 milhões de euros (R$ 15,9 milhões) 12 . Tchoca – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) 13 . José Martínez – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) 14 . Maycon – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) 15 . Cacá – 1,7 milhão de euros (R$ 10,8 milhões)

