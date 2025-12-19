menu hamburguer
Lance! Biz

Rayan ou Gui Negão? Veja quem é mais valioso

Rayan e Gui Negão tiveram a melhor temporada da carreira neste ano

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 19/12/2025
08:00
Rayan e Gui Negão. (Foto: Reprodução/Instagram/Rayan e Gui Negão)
imagem cameraRayan e Gui Negão. (Foto: Reprodução/Instagram/Rayan e Gui Negão)
O Vasco irá receber o Corinthians no próximo domingo (21) para a partida de volta da final da Copa do Brasil de 2025. Na ida, em Itaquera, o zero perdurou no placar para ambos os lados e nada está definido. No entanto, se existem jogadores que podem mudar isso, são as promessas de ambos os alvinegros.

Com um 2025 iluminado e mais visibilidade neste ano, tanto Rayan quanto Gui Negão ganharam valor de mercado e atraíram os olhos de clubes de fora. Comparando os números do Brasileirão, são 34 jogos para o atleta Cruz-Maltino, com 14 gols e uma assistência. Já para o jogador do Timão, foram 22 jogos, 3 gols e 1 assistência.

Em valores de mercado, o atacante corintiano vale 8 milhões de euros (R$ 50,7 milhões). Já o vascaíno tem valor de mercado estimado em 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões).

Apesar dos números menores, a joia da base corintiana disputou mais competições que Rayan neste ano. Em 2025, Gui Negão jogou a Copinha, marcando gol na final, Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão sub-20 e Brasileirão.

Rayan em Vasco x Fluminense - jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (1)
Rayan em Vasco x Fluminense - jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

Quem são os 15 jogadores mais valiosos do Corinthians?

    1.
  1. Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 139,7 milhões)
    2. 2.
  2. Breno Bidon – 14 milhões de euros (R$ 88,9 milhões)
    3. 3.
  3. Rodrigo Garro – 12 milhões de euros (R$ 76,2 milhões)
    4. 4.
  4. Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões)
    5. 5.
  5. Memphis Depay – 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
    6. 6.
  6. Gui Negão – 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
    7. 7.
  7. Matheuzinho – 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões)
    8. 8.
  8. Talles Magno – 4,5 milhões de euros (R$ 28,6 milhões)
    9. 9.
  9. Raniele – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
    10. 10.
  10. Matheus Bidu – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
    11. 11.
  11. Ryan – 2,5 milhões de euros (R$ 15,9 milhões)
    12. 12.
  12. Tchoca – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
    13. 13.
  13. José Martínez – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
    14. 14.
  14. Maycon – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
    15. 15.
  15. Cacá – 1,7 milhão de euros (R$ 10,8 milhões)

Quem são os 15 jogadores mais valiosos do Vasco?

    1.
  1. Rayan – 25 milhões de euros (R$ 158,8 milhões)
    2. 2.
  2. Matheus França – 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões)
    3. 3.
  3. Robert Renan – 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões)
    4. 4.
  4. Léo Jardim – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
    5. 5.
  5. Carlos Cuesta – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
    6. 6.
  6. Lucas Piton – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
    7. 7.
  7. Paulo Henrique – 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões)
    8. 8.
  8. Nuno Moreira – 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões)
    9. 9.
  9. Andrés Gómez – 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões)
    10. 10.
  10. Benjamín Garré – 4 milhões de euros (R$ 25,4 milhões)
    11. 11.
  11. Philippe Coutinho – 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões)
    12. 12.
  12. Cauan Barros – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
    13. 13.
  13. GB – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
    14. 14.
  14. Mauricio Lemos – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
    15. 15.
  15. Thiago Mendes – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

