O Vasco fará a sua última partida em São Januário nesta temporada e a torcida esgotou os ingressos para o jogo. O Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-MG, às 19h de quarta-feira (4), em confronto válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Hoje, o Vasco é o 12º colocado na tabela do Brasileirão, com 44 pontos. O Cruz-Maltino ainda tem chances mínimas de se classificar para a próxima Libertadores e não corre mais risco de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Coutinho lamenta eliminação do Vasco na Copa do Brasil diante do Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira mais informações sobre os ingressos para Vasco x Atlético-MG

"5. CADASTRO FACIAL SÓCIO TORCEDOR PASSO A PASSO:

Acesse o site sociogigante.com.br e entre com o seu login e senha; Na área logada, clique em “ingressos” para realizar o seu cadastro facial; Antes de comprar, você precisará confirmar o status da sua biometria facial para prosseguir até a compra; Você será redirecionado à janela de cadastro da biometria facial; Centralize a sua face até o reconhecimento e clique em “salvar”; PRONTO! SUA BIOMETRIA FACIAL FICARÁ EM STATUS DE “ANÁLISE” E VOCÊ RECEBERÁ, VIA E-MAIL, A APROVAÇÃO DO SEU CADASTRO!

ATENÇÃO: O cadastramento facial ficará disponível até às 19h45 do dia partida.

VINCULAÇÃO DE INGRESSO DO CONVIDADO DE SÓCIO:

Passo – O Titular do plano deverá solicitar ao Convidado que realize seu cadastro facial através do passo a passo a seguir: Acessar o site https://vasco.eleventickets.com/#!/home; Clique em “Público Geral – Jogos” e realize o cadastro; Após o cadastro ser finalizado, faça login com e-mail e senha cadastrada; Você será redirecionado à janela de cadastro da biometria facial; Centralize a sua face até o reconhecimento e clique em “salvar”; Insira o documento original com foto aberto (frente e verso); PRONTO! SUA BIOMETRIA FACIAL FICARÁ EM STATUS DE “ANÁLISE” E VOCÊ RECEBERÁ, VIA E-MAIL, A APROVAÇÃO DO SEU CADASTRO! Passo – Após o convidado realizar o cadastro facial, o Titular do plano deverá vincular os seguintes dados do convidado clicando no botão “Vincular Portador” ao ingresso presente em seu carrinho: Nome completo, data de nascimento e CPF.

IMPORTANTE: Após a vinculação de um portador como convidado, não será possível realizar a troca do PORTADOR/Convidado.

Sobre Cadeira Cativa:

INÍCIO E TÉRMINO DAS VENDAS:

A venda acontecerá somente de forma presencial no dia 03/12(Terça), das 10h às 17h na sala da presidência do Conselho de Beneméritos

RETIRADA POR TERCEIROS (VENDA DA CATIVA):

Necessário apresentar procuração assinada com reconhecimento de firma ou assinatura digital, seguido de um documento oficial com foto.

Sobre cancelamento de ingresso:

Serão permitidos os cancelamentos de ingressos que forem solicitados somente com até 24h de antecedência ao horário da partida.

Sobre meia-entrada:

Tem direito à meia-entrada:

Professores da rede pública e privada do estado do Rio de Janeiro, têm direito à meia-entrada, desde que estejam em efetivo exercício nas instituições, mediante apresentação de seu contracheque, juntamente de um documento original com foto.

Pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC.

Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto ou xerox autenticada.

Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício.

A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Sobre a gratuidade:

O RESGATE DO INGRESSO DE GRATUIDADEDEVERÁ SER REALIZADO, EXCLUSIVAMENTE, DE FORMA ON-LINE.

Data e horário de abertura e encerramento:

Abertura: 02/12 – 10h

Encerramento: 03/12 – 17h

Setor de acesso: ARQUIBANCADA

Não é permitida a gratuidade nos seguintes setores: Social, Vip e Camarote.

Resgate de forma online pelo site: vasco.eleventickets.com

Obs.: O Vasco poderá cobrar os documentos que comprovem o direito à gratuidade no momento do cadastro facial on-line e do acesso ao estádio e a comprovação da compra de ingresso dos pais ou responsáveis legais da pessoa com deficiência e menor de 15 anos, para atestar que esta será acompanhada para acessar o estádio.

Cadastro facial para Público Geral e Gratuidades:

PASSO A PASSO GERAL:

Acessar o site https://vasco.eleventickets.com/#!/home; Clique em “Público Geral – Jogos” e realize o cadastro; Após o cadastro ser finalizado, faça login com e-mail e senha cadastrada; Você será redirecionado à janela de cadastro da biometria facial; Centralize a sua face até o reconhecimento e clique em “salvar”; Insira o documento original com foto aberto (frente e verso) e clique em “salvar”; PRONTO! SUA BIOMETRIA FACIAL FICARÁ EM STATUS DE “ANÁLISE” E VOCÊ RECEBERÁ, VIA E-MAIL, A APROVAÇÃO DO SEU CADASTRO.

COMO RESGATAR A GRATUIDADE ONLINE PARA MENORES DE 12 ANOS:

Acesse o site https://vasco.eleventickets.com/#!/home; O responsável deverá fazer login com e-mail e senha cadastrada; Com a facial já cadastrada (do responsável e do menor), clique em “comprar ingresso”; Selecione Arquibancada 9, o tipo de gratuidade e adicione ao carrinho; Acesse o carrinho de compras e clique em “Vincular portador”; Se a gratuidade for para o dono do login, basta selecionar “usar os dados do cadastro” para o preenchimento automático, caso seja para terceiros (para o menor), preencha com os dados solicitados (nome completo, data de nascimento e CPF); Anexe o arquivo que comprove o direito à gratuidade conforme descrito abaixo; PRONTO! SUA BIOMETRIA FACIAL FICARÁ EM STATUS DE “ANÁLISE” E VOCÊ RECEBERÁ, VIA E-MAIL, A APROVAÇÃO DO SEU CADASTRO.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Crianças de 3 a 11 anos: Documento original com foto (frente e verso), caso não tenha, certidão de nascimento contendo o CPF.

Obs.: O resgate só é permitido dentro do cadastro do responsável, que precisa ter adquirido um ingresso pago para o setor da Arquibancada (Portão 5 ou 9).

Crianças até 2 (dois) anos com documento original: Não é necessária a retirada da gratuidade.

COMO RESGATAR A GRATUIDADE ONLINE PARA IDOSOS

Acesse o site https://vasco.eleventickets.com/#!/home; Faça login com e-mail e senha cadastrada; Com a facial já cadastrada, clique em “comprar Ingresso”; Selecione “Arquibancada 9”, o tipo de gratuidade e adicione ao carrinho; Acesse o carrinho de compras e clique em “Vincular portador”; Se a gratuidade for para o dono do login, basta selecionar “usar os dados do cadastro” para o preenchimento automático, caso seja para terceiros, preencha com os dados solicitados (nome completo, data de nascimento e CPF); Anexe o arquivo que comprove o direito à gratuidade conforme descrito abaixo; PRONTO! SUA BIOMETRIA FACIAL FICARÁ EM STATUS DE “ANÁLISE” E VOCÊ RECEBERÁ, VIA E-MAIL, A APROVAÇÃO DO SEU CADASTRO.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Idosos a partir de 60 anos: Documento original com foto (frente e verso).

COMO RESGATAR A GRATUIDADE ONLINE – PNE

Acesse o site https://vasco.eleventickets.com/#!/home; Faça login com e-mail e senha cadastrada; Com a facial já cadastrada, clique em “comprar Ingresso”; Selecione “Arquibancada 9”, o tipo de gratuidade e adicione ao carrinho; Acesse o carrinho de compras e clique em “Vincular portador”; Se a gratuidade for para o dono do login, basta selecionar “usar os dados do cadastro” para o preenchimento automático, caso seja para terceiros, preencha com os dados solicitados (nome completo, data de nascimento e CPF); Anexe o arquivo que comprove o direito à gratuidade conforme descrito abaixo; PRONTO! SUA BIOMETRIA FACIAL FICARÁ EM STATUS DE “ANÁLISE” E VOCÊ RECEBERÁ, VIA E-MAIL, A APROVAÇÃO DO SEU CADASTRO.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Portador de Necessidade Especial: Cartão PCD/Carteira Diferenciada ou RioCard Especial, emitidos pelo Detran ou laudo médico com até 3 meses emissão, com assinatura e carimbo do médico. Será concedida gratuidade para acompanhante apenas se estiver descrito no laudo médico ou se houver previsão legal.

Em casos de acompanhante:

O PNE deverá adicionar ao seu carrinho o ingresso “Acomp – PNE”; Vincule ao portador, os dados do acompanhante; Anexe o documento que consta o direito ao AC e salve; O acompanhante precisará ter facial cadastrada para que seja vinculada ao ingresso; Pronto, resgate realizado.

Após a análise, caso não esteja de acordo com as regras acima, o pedido de gratuidade é cancelado no carrinho.

Do acesso:

Forma de acesso ao estádio: Reconhecimento Facial – Sócio, Público Geral e Gratuidade

Obs.: O Vasco poderá conferir os documentos que comprovem a titularidade dos ingressos, que são pessoais e intransferíveis, sendo vedada a troca ou venda destes.

Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.

Gratuidade: Portão 8.

VIP: Portão 3.

Social: Portão principal e 19.

Visitante: Portão 11.

Abertura dos portões: 16h*

OBSERVAÇÃO SOBRE CRIANÇAS COM GRATUIDADE:

Crianças com gratuidade deverão acessar o estádio pelo Portão 8 via reconhecimento facial, junto com o responsável legal, que deverá apresentar seu ingresso de arquibancada (independente do acesso – Portão 5 ou Portão 9)."