O Vasco comandado pelo interino Felipe não viveu uma grande noite em São Januário. No entanto, o poder de reação da equipe mostrou ao técnico o que pode ser necessário para o Cruz-Maltino não ter um final de ano melancólico.

Após as mudanças feitas por Felipe, o Vasco teve um sopro de esperança e melhorou a ponto de arrancar um empate, com o já rebaixado, Atlético-GO. As alterações fizeram o Cruz-Maltino jogar mais por dentro e mostraram que deixar de jogar com pontas pode ser uma alternativa.

Se antes o Vasco era um time de uma nota só, hoje, a equipe mostrou minimamente compete de outras maneiras. Foi justamente jogando com a bola no pé e deixando de lado a jogada mais previsível - bola na área para o Vegetti.

Inclusive, foi construindo jogadas por dentro que o Vasco fez os dois gols no empate. O primeiro, Alex Teixeira arrancou e tocou para Maxime Dominguez. No segundo, a jogada começou com uma enfiada de Léo e a bola sobrou para o meia-atacante deixar tudo igual.

A entrada de Maxime também foi um ponto a ser destacar. O suíço quase não jogou pelo lado do campo. Mais um elemento que pode ser aproveitado por Felipe nesta reta final.

O empate trouxe lições a serem tiradas. Felipe precisa colocá-las em prática para o Vasco não sofrer com os mesmos erros que ocorreram ao longo da temporada.

Alex Teixeira marcou o gol de empate (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Reta final do Vasco na temporada

O Vasco volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, às 19h, em São Januário. Com o empate, o Vasco subiu uma posição e, agora, está provisoriamente na 10ª posição, no Brasileirão, com 43 pontos.