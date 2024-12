Com resultados da rodada, Vasco não tem mais risco de rebaixamento

Após os resultados da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco não tem mais riscos de ser rebaixado para a segunda divisão. Com o empate do RB Bragantino para o Cruzeiro e a derrota do Criciúma contra o Corinthians, o Cruz-maltino se garante na Série A de 2025.

Em sequência negativa no Brasileirão, a torcida do Vasco ficou preocupada com a zona de rebaixamento, que se aproximou nas últimas rodadas. Mesmo com probabilidade baixa de queda, os traumas dos vascaínos apareceram e temeram pelo pior.

Mesmo com o empate em 2 a 2 contra o lanterna Atlético-GO, o Vasco está matematicamente garantido na Série A de 2025 após o placar igual em 1 a 1 entre RB Bragantino e Cruzeiro, realizado neste domingo (1), e a derrota para o Criciúma por 4 a 2 para o Corinthians, no sábado (30).

Com os resultados, o Vasco soma 44 pontos, com 12 vitórias, e não pode mais ser ultrapassado por Bragantino e Criciúma, ambos com 38 pontos, e caso cheguem a mesma pontuação do Cruz-maltino, o Massa Bruta e o Carvoeiro vão ter vitórias a menos, com 11 e 10, respectivamente.

O Vasco não consegue garantir a permanência na Série A antes da última rodada desde 2019, quando atingiu os 47 pontos na 36ª rodada após vencer o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Fredy Guarín, em São Januário. No ano, o Cruz-maltino terminou na 12º colocação, com 49 pontos.