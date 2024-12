Marinakis pode repetir no Vasco o sucesso de Textor no Botafogo? Veja histórico

O bilionário Evangelos Marinakis confirmou à "Sky Sports" que está negociando a compra da SAF do Vasco da Gama. Os rumores sobre o interesse do empresário grego no clube carioca já circulavam desde o início de novembro.

Marinakis tem obtido sucesso com os outros três times de futebol que possui. Se o negócio se concretizar, será que o grego conseguirá repetir no Vasco o sucesso que vem tendo na Europa? E será que Cruz-Maltino se dará tão bem com seu novo dono quanto o Botafogo com John Textor? O Lance Biz! faz agora uma comparação entre os dois bilionários e o desempenho dos clubes comandados por eles.

John Textor

O norte-americano, dono da SAF do Botafogo, tem uma fortuna avaliada entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares (R$ 5,8 bilhões e R$ 8,7 bilhões na cotação atual). Seu patrimônio é composto pela Eagle Football Holding, imóveis, investimentos e empresas da área de inteligência artificial e imagens holográficas.

Textor é formado em economia, mas construiu sua fortuna ao enveredar para o ramo da tecnologia e do cinema. Em 2006, por exemplo, ele comprou a empresa responsável por produzir os efeitos especiais de filmes como "Deadpool", "Vingadores", "Clube da Luta" e "Titanic".

Ele também é criador e sócio majoritário da FuboTV, serviço de streaming de conteúdos esportivos.

No mundo do futebol, Textor é dono também do Lyon, Crystal Palace, RWD Molenbeek e o FC Florida. Seu maior título veio neste final de semana: a conquista da Libertadores pelo Botafogo. O clube carioca é, de todos os seus clubes, o que tem tido melhor desempenho sob seu comando. O time, que vinha da Série B do Brasileiro e de uma sequência de anos sem conquistar títulos importantes, mudou de patamar quando foi comprado pelo inglês em março de 2022.

Desde sua chegada, a equipe quase conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro de 2023 e em 2024, segue firme na luta pelo título do nacional, além de levar o primeiro título de Libertadores de sua história.

Seus outros clubes, no entanto, enfrentam cenários mais difíceis. O Lyon, por exemplo, foi comprado por Textor em maio de 2023 e ainda não consegui levantar nenhuma taça sob seu comando.

Hoje o time passa por problemas financeiros e até foi proibido pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França de fazer contratações na próxima temporada e corre o risco de ser rebaixado ao final da temporada do Campeonato Francês, caso o clube não consiga melhorar a sua situação financeira.

Já o RWD Molembeek até tem conseguido melhorar seu desempenho após ser vendido ao grupo de Textor. O time conseguiu subir para a primeira divisão do campeonato belga após 21 anos fora da elite do futebol do país e, em 2024, o time conseguiu chegar às quartas de final da Copa da Bélgica, feito que o clube não conseguia há 30 anos.

Evangelos Marinakis

O empresário grego, de 57 anos, tem sua fortuna avaliada em 3,7 bilhões de dólares, ou seja, cerca de R$ 21,4 milhões na cotação atual, segundo a revista "Forbes". Marinakis é dona do grupo de transporte marítimo Capital Maritime Trading Corp. e, por meio dela, possui outras diversas empresas do setor, assim como uma participação de 56% na Capital Product Partners, empresa de capital aberto.

Evangelos Marinakis também é dono da Alter Ego Media, um grupo de mídia grego que possui dois dos maiores jornais do país, além do segundo maior canal de TV da Grécia.

No mundo do futebol, o empresário é dono do time grego Olympiacos, comprado por ele em 2010. No mesmo ano, ele também se tornou presidente da Superliga da Grécia e vice da Federação Helênica de futebol.

Depois da chegada de Marinakis, o Olympiacos empalou diversos títulos. Ao todo, foram sete consecutivos do Campeonato Grego e quatro Copas nacionais. Em 2024, o clube entrou para a história como o primeiro clube grego a conquistar um título europeu ao levantar a taça da Uefa Conference League.

Em 2017, em se tornou acionista majoritário do Nottingham Forest, da Inglaterra, ao comprar 80% das ações do clube, e, no ano passado, comprou 80% da SAF do Rio Ave, clube de Portugal.

Pelo clube inglês, o maior feito conquistado na gestão do grego, até o momento, foi o retorno da equipe à Premier League após 23 anos fora da elite do futebol inglês.