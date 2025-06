Alvo do Vasco para a próxima janela, Thiago Mendes vem de uma temporada em baixa no Al-Rayyan, do Qatar. Dos 42 jogos que a equipe disputou na temporada, o volante disputou apenas 11 jogos. A última partida completou um mês nesta terça-feira (24).

Entre agosto e setembro, Thiago Mendes foi titular absoluto em cinco das seis partidas que foi relacionado. O Al-Rayyan venceu três e perdeu duas.

Thiago Mendes sofreu uma grave lesão muscular na coxa esquerda. O volante precisou ficar de quatro a cinco meses longe dos gramados e perdeu praticamente toda a temporada com o Al-Rayyan. Após ter se recuperado, o jogador atuou em seis partidas entre fevereiro e maio.

Thiago Mendes após se recuperar da lesão:

Data Partida Minutagem Competição 3 de fevereiro Al Ain 1 x 2 Al-Rayyan 80 minutos Champions League da Ásia 18 de fevereiro Al-Rayyan 0 x 2 Esteghlal Tehrân 63 minutos Champions League da Ásia 4 de março Al-Rayyan 1 x 3 Al-Ahli Jeddah 80 minutos Champions League da Ásia 11 de março Al-Ahli Jeddah 2 x 0 Al-Rayyan 73 minutos Champions League da Ásia 18 de maio Al-Rayyan 3 x 0 Al Ahli 67 minutos Copa do Emir 25 de maio Al-Rayyan 1 x 2 Al-Gharafa 76 minutos Copa do Emir

Thiago Mendes fez 11 jogos pelo Al-Rayyan nesta temporada (Foto: Reprodução/Instagram: @thiagomendes)

Carreira de Thiago Mendes , volante que Vasco demonstrou interesse:

Revelado pelo Goiás, Thiago Mendes está há oito temporadas fora do Brasil. No exterior, o volante passou pelo Lille, onde marcou quatro gols e deu nove assistências em 72 jogos.

Com desempenho de destaque, Thiago Mendes foi contratado pelo Lyon, onde ficou por quatro temporadas. No clube francês, o volante esteve em campo em 143 partidas. Por lá marcou dois gols e deu 11 assistências.

Desde 2023 no Al-Rayyan, Thiago Mendes teve um desempenho abaixo em relação ao anos na França. Pelo Qatar, o volante fez 20 jogos na temporada 2023/2024. Além disso, marcou um gol e deu uma assistência.

Na temporada 2024/2025, Thiago Mendes sofreu uma grave lesão na coxa esquerda em setembro de 2024. Com isso, ficou longe dos gramados cerca de quatro a cinco meses. Ao todo somou 11 jogos pelo Al-Rayyan.

No futebol brasileiro, Thiago Mendes vestiu a camisa do São Paulo em 142 partidas. O volante balançou as redes em 11 oportunidades e deu 11 assistências. Já no Goiás, o jogador esteve em campo em 165 jogos, marcando nove gols e dando quatro assistências.