Vasco demonstra interesse em Thiago Mendes, ex-São Paulo

O Vasco sondou a situação de Thiago Mendes, volante que jogava no São Paulo e está com contrato encerrando no Al-Rayyan, do Qatar. A informação sobre o interesse do clube no jogador foi publicada primeiramente pelo canal "Na Torcida Vascaínos" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Prioridade no Vasco, nomes mapeados para setor ofensivo são conhecidos de outras janelas

Thiago Mendes está há duas temporadas no Al-Rayyan. O vínculo do volante com o clube do Qatar vai até o dia 30 de junho. Com isso, o jogador poderá chegar sem custos aos cofres do Cruz-Maltino.

Além do setor ofensivo, o Vasco também está em busca de nomes que possam reforçar a posição de volante, e Thiago Mendes é um dos nomes mapeados pelo clube. A ideia é qualificar ainda mais o elenco, conforme noticiou o Lance! na manhã de segunda-feira (23).

continua após a publicidade

Thiago Mendes pode fazer duas funções no meio-campo: primeiro e segundo volante. O jogador também se destacou na França quando atuou de zagueiro.

Thiago Mendes passou pelo São Paulo entre 2015 e 2017 (Foto: Marcelo Zambrana/Agif/Lancepress!)

Carreira de Thiago Mendes , volante que Vasco demonstrou interesse:

Revelado pelo Goiás, Thiago Mendes está há oito temporadas fora do Brasil. No exterior, o volante passou pelo Lille, onde marcou quatro gols e deu nove assistências em 72 jogos.

continua após a publicidade

Com desempenho de destaque, Thiago Mendes foi contratado pelo Lyon, onde ficou por quatro temporadas. No clube francês, o volante esteve em campo em 143 partidas. Por lá marcou dois gols e deu 11 assistências.