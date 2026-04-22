Renato Gaúcho se pronuncia sobre morte da irmã: 'Era muito apegado'

Mesmo poucas horas após descobrir sobre a morte da sua irmã, Íris Portaluppi, o técnico Renato Gaúcho viajou e comandou o Vasco no duelo contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Após apartida, que foi disputada em Belém-PA, o técnico falou sobre sua relação com a irmã e detalhou como recebeu a notícia do falecimento.

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— Eu era muito apegado à minha irmã. Infelizmente, ontem na decolagem, antes de desligar o telefone, por dois, três segundos, entrou a mensagem que ela havia falecido. Eu queria estar presente, mas a família toda está lá. Sou profissional, hoje estou aqui. Vou procurar da melhor maneira possível me entregar juntamente com o meu grupo. A gente conseguiu um bom resultado e, infelizmente, essas coisas acontecem — lamentou Renato Gaúcho, em entrevista à Globo.

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Renato Gaúcho lidera o Vasco em vitória tranquila contra o Paysandu (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Torcida do Vasco homenageia Renato Gaúcho no Mangueirão

Assim, vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Paysandu não foi marcada apenas pelo bom resultado em campo, mas também pelos gestos nobres da torcida cruz-maltina. Nas arquibancadas, cânticos de apoio e mensagens de solidariedade foram direcionados ao treinador, que viveu este dia difícil longe da família.

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Após o apito final, a vitória ganhou um significado ainda maior. Jogadores e comissão técnica se reuniram no gramado, enquanto a torcida presente no Mangueirão entoava gritos de apoio ao treinador, em um gesto que emocionou Renato.

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A filha de Renato, Carol Portaluppi, já havia pedido empatia nas redes sociais, destacando a dificuldade do pai em lidar com a perda à distância. O apoio vindo das arquibancadas simbolizou um momento de união entre clube, elenco e torcida.

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Mesmo emocionalmente abalado, Renato Gaúcho esteve à frente do time em Belém e viu o Vasco construir uma vitória importante. O grande nome da noite foi Spinelli, autor dos dois gols que garantiram a vantagem cruz-maltina no confronto.

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