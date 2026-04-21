Filha de Renato Gaúcho pede empatia antes de Paysandu x Vasco após perda na família

Às vésperas do confronto entre Vasco e Paysandu pela Copa do Brasil, um tema fora das quatro linhas os comoveu torcedores: o momento delicado vivido pela família de Renato Gaúcho.

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A influenciadora Carol Portaluppi, filha do treinador cruz-maltino, usou suas redes sociais nesta terça-feira (21) para relatar a morte de sua tia, irmã de Renato. Em um desabafo sincero, ela destacou a dor da perda e demonstrou preocupação com o pai, que está com a delegação em Belém e não pôde acompanhar o velório.

"É um momento muito sofrido, de muita dor. Meu pai está sentindo muito, e me preocupa ele não ter tempo para viver o luto", afirmou Carol.

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A influenciadora também fez um apelo por compreensão por parte dos torcedores e do público em geral, especialmente diante da proximidade da partida decisiva. "Queria pedir empatia nesse momento, independente do resultado", completou.

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Confira o vídeo:

➡️ Paysandu x Vasco: onde assistir, horário e prováveis ​​escalações do jogo pela Copa do Brasil

Enquanto lida com a situação pessoal, Renato Gaúcho segue à frente do Vasco, que encara o Paysandu no Estádio Mangueirão, em Belém, pela quinta fase da Copa do Brasil. A equipe carioca chega embalada após vitória de virada sobre o São Paulo, resultado que encerrou uma sequência negativa e trouxe novo ânimo ao elenco.

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Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X VASCO

COPA DO BRASIL - 5ª FASE

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mangueirão

📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)

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