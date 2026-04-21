Decisão de Ramon Abatti Abel em Paysandu x Vasco gera revolta: 'Assustador'

O Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0, nesta terça-feira (21), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. No confronto, uma decisão do árbitro Ramon Abatti Abel gerou críticas nas redes sociais. Com o auxílio do VAR, a arbitragem anulou um gol do Cruz-Maltino.

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A polêmica aconteceu no fim da partida. O cronômetro marcava 47 minutos, quando Nuno Moreira marcou o terceiro gol do Gigante da Colina na partida. Contudo, Ramon Abatti Abel anulou o lance por conta de uma falta de Brenner antes da assistência no lance do gol.

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A decisão repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Vasco julgaram como errada a decisão de anular o lance e apontaram que a jogada do camisa 30, antes do gol de Nuno Moreira, não teve falta.

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Veja a repercussão abaixo:

Spinelli comemora o gol do Vasco com os companheiros (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como foi Paysandu x Vasco?

Texto por: Pedro Cobalea

Após um início movimentado, com boas chegadas de ambos os lados nos primeiros 15 minutos, o Paysandu passou a assumir o controle da partida. O Vasco perdeu intensidade, reduziu a produção ofensiva e viu o adversário crescer, explorando principalmente o lado direito da defesa vascaína, onde encontrava espaços com frequência.

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Com dificuldade na construção, o time de Renato Gaúcho foi burocrático na circulação da bola, abusando dos passes laterais e sem a agressividade necessária para romper linhas. Mais organizado e incisivo, o Papão foi superior na etapa inicial, criou as melhores oportunidades e poderia ter ido para o intervalo em vantagem. Na saída para o vestiário, o clima esquentou: Puma Rodríguez e Thiago Mendes discutiram de forma ríspida e precisaram ser contidos pelos companheiros.

Na volta do intervalo, o Vasco apresentou melhora e passou a levar mais perigo, especialmente nos primeiros 15 minutos. Aos 13, Castro falhou em uma dividida e permitiu a arrancada de Rojas pela esquerda. Após o zagueiro Bispo cortar a bola pela lateral enquanto fazia a cobertura, o jogador escorreu o deixou a zaga desguarnecida, Rojas foi esperto e fez a cobrança rápida para encontrar Andrés Gómez, que serviu Spinelli livre no meio da área estufar as redes. Três minutos depois, o argentino apareceu novamente: Rojas fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou com precisão para o centroavante, que se desmarcou e cabeceou no canto, ampliando.

Os dois gols em sequência abalaram o Paysandu e deram tranquilidade ao Vasco, que passou a administrar o resultado com segurança. A vitória por 2 a 0 no Mangueirão garante uma vantagem importante para o jogo de volta, marcado para o dia 14 de maio, no Rio de Janeiro.