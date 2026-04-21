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Atuação de jogador do Vasco contra o Paysandu repercute: 'Essencial'

Vasco venceu o primeiro duelo contra o Papão por 2 a 0, no Mangeirão

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 21/04/2026
23:23
Atualizado há 2 minutos
Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0, pela Copa do Brasil. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)
imagem cameraVasco venceu o Paysandu por 2 a 0, pela Copa do Brasil. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)
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O Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0, no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, com dois gols de Spinelli. O jogador, que veio como a surpresa na escalação na noite desta terça-feira (21) foi o grande protagonista da vitória do Cruz-Maltino.

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O primeiro gol teve origem no erro de Castro numa dividida que deixou Rojas livre na esquerda. Bispo tentou fazer a cobertura e tirou a bola pela lateral, mas, Rojas cobrou o lateral rapidamente para Gómez deixar Spinelli na cara do gol para abrir o placar.

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O segundo saiu seis minutos depois: Rojas limpou a marcação na esquerda e lançou com muito efeito na área. Spinelli se desmarcou e cabeceou no cantinho para ampliar.

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Nas redes sociais, torcedores do Vasco se impressionaram com a atuação do jogador, que entrou como substituto do David na equipe titular.

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Veja a repercussão:

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Paysandu x Vasco pela Copa do Brasil (Foto:Fernando Torres/AGIF/Folhapress)
Paysandu x Vasco pela Copa do Brasil (Foto:Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA
PAYSANDU X VASCO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão
📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)

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