Rafael Paiva não garante permanência em 2025: ‘Grato ao Vasco’

Rafael Paiva tem a permanência garantida no Vasco em 2025. Em certo momento na entrevista coletiva após a derrota para o Internacional, o técnico falou em "ser grato" pelo o que o clube proporcionou neste ano.

- Sou extremamente grato ao Vasco por tudo que me proporcionou, pelo que sou hoje, por 34 jogos na Série A do Brasileiro. Independente do que aconteça, do que a torcida canalize em mim, vou sempre ser grato ao Vasco e tudo que aconteceu aqui - ponderou Rafael Paiva. E disse onde se vê em 2025:

- Eu tenho que trabalhar pensando em entregar o Vasco na melhor posição possível. Depois da temporada, vou conversar com o Pedrinho, Felipe, Marcelo (Sant'Anna). Para mim tem sido uma experiência incrível, tenho tentado entregar meu melhor, tentar deixar o Vasco onde merece, mas temos que entender o processo e ter paciência.

O que se sabe sobre a permanência de Rafael Paiva no Vasco?

Durante a Data Fifa, Pedrinho concedeu uma coletiva. Na entrevista, o presidente do Vasco disse que o trabalho está sendo avaliado e planejamento de 2025 será traçado ao término da temporada.

- Já está sendo feito há mais de dois meses. Mapeamento de jogador, necessidade de posições, perfil dentro do orçamento que o Amodeo (CEO) passa, está tudo sendo planejado. O planejamento de identificação dos jogadores que chegam de empréstimo e podem ficar ou não; jogadores que terminam o contrato e possível contratações. Em relação à continuação ou não (de Rafael Paiva), o trabalho está sendo avaliado e, no término da competição, a gente vai dar a diretriz do que vai ser a próxima temporada.

Vasco perdeu para o Internacional no Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Vasco chegou a terceira derrota consecutiva ao perder para o Internacional. Com o resultado, o Cruz-Maltino caiu uma posição em relação a 33ª rodada e, agora, é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo do Vasco será contra o Corinthians às 16h deste domingo (24). A bola vai rolar na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão.