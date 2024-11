Vegetti manda recado à torcida do Vasco após xingamentos em São Januário

Após a derrota do Vasco por 1 a 0 para o Internacional, pela 34ª rodada do Brasileirão, Pablo Vegetti, centroavante e capitão cruz-maltino, respondeu às críticas da torcida em São Januário, que chamou a equipe de "sem vergonha". Em entrevista após o jogo, o camisa 99 não escondeu a insatisfação com o momento da equipe no Brasileirão e prometeu trabalho em busca da virada de chave.

— É uma situação muito ruim, de três jogos sem vitória. Temos que seguir trabalhando, com vergonha, a gente tem muita vergonha. Temos a possibilidade muito grande de brigar por uma Libertadores, mas não aproveitamos - analisou Pablo Vegetti.

Questionado sobre a pressão pelos resultados positivos sentida pelos jogadores do Vasco, o atacante afirmou que o clube não dá espaço para este tipo de atitude:

— Essa camisa é muito pesada, é uma camisa que tem que brigar por coisas importantes. Temos que seguir lutando, trabalhando, parar de pedir desculpas e sair da situação de três jogos sem vitórias. Se você sente pressão por essa camisa, não pode jogar. Tem que ter personalidade para usar a camisa, nos momentos bons e ruins.

Jogadores do Vasco lamentam derrota para o Internacional em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Vasco 0x1 Internacional: como foi o jogo?

O Vasco pressionou o Internacional, mas praticamente não criou chances claras de gol no primeiro tempo. A única oportunidade de abrir o placar foi com Mateus Carvalho, aos 30 minutos. O volante recebeu uma boa bola de Payet e chutou. O desvio na zaga atrapalhou Rochet e fez com que Renê salvasse em cima da linha.

Se no primeiro tempo o Vasco foi para cima do Internacional, no segundo o Colorado começou a gostar do jogo. Logo aos 11 minutos, Borré ficou cara a cara com Léo Jardim. O goleiro cruz-maltino fez um milagre para evitar que o adversário abrisse o placar.

Na sequência, aos 19 minutos, o Inter roubou a bola de Emerson Rodríguez. Após bate-rebate, Wesley emendou um chute de fora da área no canto direito sem chances para Léo Jardim.

Para completar, Vegetti ainda perdeu uma boa chance para empatar a partida. O "Pirata" saiu cara a cara com Rochet, dividiu com o goleiro e ficou caído. Em seguida, Coutinho tentou emendar, mas Rogel afastou.

