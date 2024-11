Torcedores do Vasco xingam Rafael Paiva após derrota para o Inter; veja vídeo

O Vasco perdeu por 1 a 0 para o Internacional em São Januário, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Durante a atuação apática da equipe e após o apito final que sacramentou o resultado negativo, vaias e xingamentos foram escutados nas arquibancadas da Colina Histórica. Rafael Paiva, treinador da equipe, foi o principal alvo.

— Ei, Paiva, vai tomar no... - gritou a torcida do Vasco nas arquibancadas de São Januário.

— Vergonha, vergonha... time sem vergonha!

— Não é mole não, obrigação é ganhar no Caldeirão!

Algumas decisões do treinador na partida foram muito criticadas, como a utilização de Maxime Domínguez e Pablo Galdames no meio de campo. As substituições dos estrangeiros no decorrer do segundo já davam pistas sobre qual seria o clima no caso de mais uma derrota. Apesar de ocupar a décima posição na tabela, o Vasco vive uma queda brusca de rendimento nas partidas e o treinador já é apontado como um dos culpados pela má fase técnica.

Torcedores do Vasco perdem a paciência com Rafael Paiva

Como foi o jogo?

O Vasco pressionou o Internacional, mas praticamente não criou chances claras de gol no primeiro tempo. A única oportunidade de abrir o placar foi com Mateus Carvalho, aos 30 minutos. O volante recebeu uma boa bola de Payet e chutou. O desvio na zaga atrapalhou Rochet e fez com que Renê salvasse em cima da linha.

Se no primeiro tempo o Vasco foi para cima do Internacional, no segundo o Colorado começou a gostar do jogo. Logo aos 11 minutos, Borré ficou cara a cara com Léo Jardim. O goleiro cruz-maltino fez um milagre para evitar que o adversário abrisse o placar.

Na sequência, aos 19 minutos, o Inter roubou a bola de Emerson Rodríguez. Após bate-rebate, Wesley emendou um chute de fora da área no canto direito sem chances para Léo Jardim.

Para completar, Vegetti ainda perdeu uma boa chance para empatar a partida. O "Pirata" saiu cara a cara com Rochet, dividiu com o goleiro e ficou caído. Em seguida, Coutinho tentou emendar, mas Rogel afastou.

Rafael Paiva, treinador do Vasco, em partida contra o Internacional (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

