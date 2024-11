Roger Flores crava futuro do técnico Rafael Paiva após Vasco x Internacional

O Vasco perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e se complicou na briga por uma vaga na Pré-Libertadores. Desta vez, o Cruz-Maltino foi derrotado em São Januário pelo Internacional, por 1 a 0. Comentarista do jogo, Roger Flores analisou a partida e falou sobre o futuro do técnico Rafael Paiva.

- O Inter melhorar daquilo que já estava é difícil, porque estava jogando um grande futebol. Agora, o Vasco melhorar era fácil, porque estava em um momento muito ruim. E no início do jogo, parecia que o Vasco dava sinais de uma melhora, mas isso durou só 20 minutos - começou Roger.

- Era um gol muito claro que iria acontecer, e o Vasco não soube impedir. O Inter mexeu, recuou e jogou no desespero do Vasco, que até deu uma resposta com Coutinho, mas foi só isso. E aí uma opinião, o Rafael Paiva não fica, né? - completou o comentarista da Globo.

Com a derrota por 1 a 0, o Vasco da Gama estacionou nos 43 pontos e caiu para a 10ª posição no Brasileirão. O Internacional, por sua vez, chegou aos 62 pontos, na 5ª colocação. Nas próximas rodadas, o Cruzmaltino encara Corinthians, Atlético-GO, Atlético-MG e Cuiabá.