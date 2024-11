Lédio Carmona critica atuação de jogador do Vasco contra o Inter: ‘Muito fraco’

O Vasco foi derrotado pelo Internacional nesta quinta-feira (21), e o comentarista Lédio Carmona criticou um jogador do Cruzmaltino. Titular no jogo em São Januário, o suíço Maxime Dominguez não teve grande atuação e foi cornetado pelo jornalista durante a transmissão no "Premiere".

continua após a publicidade

➡️ Pênalti? PC Oliveira bate martelo em lance polêmico de Vasco x Internacional

- Está ruim para o Domínguez esse primeiro tempo. Vai ser difícil ele voltar para o segundo tempo. Sobre o jogo, é muito erro técnico, muito passe forçado, não sei se é a chuva. Os times não estão conseguindo se impor, o Vasco não consegue sair - disse Lédio, ainda no primeiro tempo.

- O Vasco tem poucas opções de ataque. São jogadores muito irregulares: Emerson Rodríguez não consegue se firmar, o Maxime decepcionou, o primeiro tempo dele foi muito fraco. E o torcedor lembra, que com Adson e David, o time era mais forte. E era mesmo - comentou o jornalista, no fim do jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a derrota por 1 a 0, o Vasco estacionou nos 43 pontos e caiu para a 10ª posição no Brasileirão. O Internacional, por sua vez, chegou aos 62 pontos, na 5ª colocação. Nas próximas rodadas, o Cruzmaltino encara Corinthians, Atlético-GO, Atlético-MG e Cuiabá.